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Внаслідок незаконного випалювання рослинності наступає не лише кримінальна чи адміністративна відповідальність, але й майнова, — суд

19:42, 14 березня 2024
Суд зобов’язав жінку відшкодувати шкоду, завдану внаслідок спалення сухої рослинності, внаслідок чого полум’я поширилося до угідь Національного природного парку.
Внаслідок незаконного випалювання рослинності наступає не лише кримінальна чи адміністративна відповідальність, але й майнова, — суд
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Вижницький районний суд Чернівецької області задовольнив позов прокурора та зобов’язав жительку с. Виженка, обвинуваченої у знищені майже півтори гектари лісової підстілки та пошкоджені до стану припинення росту 158 дерев різних пород в Національному природному парку «Вижницький», відшкодувати завдану шкоду. Сума збитків становить понад 700 тисяч грн.

Днями Чернівецький апеляційний суд залишив рішення попереднього суду без змін, повідомляє пресслужба суду. 

За інформацією Чернівецького апеляційного суду, наприкінці березня 2022 року відповідачка вирішила самовільно випалити суху рослинність у своєму домогосподарстві. Але, здійснюючи підпал, жінка не врахувала ані складності погодних умов, ані того, що її територія межує з лісовим масивом. Оскільки в той день на вулиці був сильний боковий вітер, полум’я швидко поширилося на сусідню територію, яка відноситься до угідь Національного природного парку «Вижницький».

Внаслідок пожежі були знищені або пошкоджені лісові культури, природний підріст та самосів, сіянці і саджанці на площі 1,49 га. 

Згідно з рішенням суду, загальна сума шкоди, завданої знищенням та пошкодженням лісових масивів, яку відповідачка зобов’язана сплатити на користь держави (в особі Вижницької міської ради Вижницького району Чернівецької області), становить 711 150,50 грн. 

Слід зазначити, що окрім цивільної, відповідачка також притягнута до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України.

Раніше відносно неї Вижницький районний суд Чернівецької області ухвалив вирок, який вступив у законну силу. За знищення та пошкодження об’єктів рослинного світу, що призвело до тяжких наслідків, суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з 1-річним іспитовим строком.

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