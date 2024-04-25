Передавала врагу данные о дислокации ВСУ: какое решение принял ВС относительно экс-работницы Укрпочты

Экс-работница Укрпочты передавала представителям страны-агрессора данные о дислокации ВСУ и помогала врагу координировать огонь.

Верховный Суд оставил без изменения судебные решения по осужденной за государственную измену экс-работнице Укрпочты, которая в условиях военного положения передавала представителям страны-агрессора данные о дислокации ВСУ, помогала врагу координировать огонь, а также поддерживала преступные действия армии рф.

З 24 лютого 2022 року відповідним Указом Президента України в Україні введено воєнний стан, який діє до цього часу, а тому будь-яке діяння, що є формою державної зради (перехід на бік ворога в період збройного конфлікту; шпигунство; надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України), буде інкримінуватися з урахуванням кваліфікуючої ознаки – вчинення в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це йдеться в постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 9 квітня 2024 року у справі № 639/1528/22 (провадження № 51-6937км23), який розглянув касаційну скаргу захисника засудженої за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) колишньої працівниці АТ «Укрпошта».

У цій справі, відповідно до вироку місцевого суду, залишеного без зміни апеляційним судом, особа була визнана винною та засуджена за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. Як установили суди, особа за допомогою месенджера «Telegram» передавала представникам країни-агресора відомості щодо місцезнаходження військової техніки, особового складу Збройних сил України, а також про їх переміщення в м. Харкові. Також вона повідомляла напрямки розташування населених пунктів у Харківській області і відстань між ними, указувала місця влучань артилерійських та авіаційних боєприпасів, випущених збройними силами рф, що давало змогу військовослужбовцям країни-агресора здійснювати координацію свого вогню, надавала відомості щодо пунктів видачі гуманітарної допомоги мешканцям м. Харкова та всіляко проявляла вподобання й підтримувала злочинні дії армії рф.

У касаційній скарзі захисник указав, зокрема, на відсутність у діях особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. На думку колегії суддів ККС ВС, ці доводи є необґрунтованими.

Як зазначив ККС ВС, вчинення будь-яких діянь, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, заподіює шкоду національній безпеці України і розцінюються як підривна діяльність проти неї. Надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України полягає у сприянні їх можливим чи дійсним зусиллям заподіяти шкоду національній безпеці України. Види підривної діяльності проти України можуть бути різноманітними.

Крім того, треба мати на увазі, що державна зрада є закінченим злочином не з моменту встановлення зв’язку з іноземною державою, іноземною організацією або їх представниками чи з моменту отримання від них злочинного завдання, а з моменту вчинення певних конкретних дій на шкоду Україні.

Вчиняючи державну зраду, винний усвідомлює, що він здійснює перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту (вчинює шпигунські дії, надає іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України) і бажає цього.

Формулювання «на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України» визначає суб’єктивну спрямованість дій винного, однак не є характеристикою суспільно небезпечних наслідків діяння. Факт заподіяння вказаної шкоди не має значення для кваліфікації діяння за ст. 111 КК України.

При цьому колегія суддів зауважила, що в контексті положень ст. 111 КК України підривною діяльністю є дії іноземних держав, іноземних організацій або їх представників, спрямовані на підрив основ національної безпеки України та завдання істотної шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

Беручи до уваги встановлені судами першої та апеляційної інстанцій фактичні обставини кримінального провадження, колегія суду дійшла висновку про те, що особа діяла саме з метою спричинення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності й недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України в умовах воєнного стану, а її дії полягали в наданні іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Тож її дії містять склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

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