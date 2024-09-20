Верховный Суд уточнил сроки давности за уголовные правонарушения о самовольном строительстве на захваченной земле

ОП ККС ВС сделала вывод об исчислении сроков давности, предусмотренных ч. 1 ст. 49 УК Украины, за совершение длящихся уголовных преступлений и отнесения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 197-1 УК Украины, к длящимся преступлениям.

По обстоятельствам дела постановлением местного суда ходатайство обвиняемого удовлетворено, освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков давности, а уголовное производство по его обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 197-1 УК Украины, закрыто. Об этом сообщил Верховный Суд.

Соглашаясь с таким решением суда первой инстанции, апелляционный суд отметил, что после самовольного завладения земельным участком дальнейшее невыполнение обвиняемым обязанности вернуть его владельцу, как этого требует земельное законодательство, не охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 197-1 УК Украины, и с точки зрения квалификации по этой норме не имеет значения, сколько времени оно продолжалось, и пришел к выводу об отсутствии правовых оснований считать самовольное занятие земельного участка и строительство на нем определенного сооружения длящимся преступлением.

В кассационной жалобе прокурор утверждал, что уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 197-1 УК Украины, является длящимся преступлением. Считал, что суд первой инстанции неправильно установил время окончания преступных действий обвиняемого, поскольку он после совершения противоправных действий, образующих состав законченного уголовного преступления, продолжал пользоваться самовольно занятым земельным участком и возведенным на нем сооружением, то есть непрерывно находился в преступном состоянии, а потому выводы суда первой инстанции об окончании сроков давности являются преждевременными.

Это дело было передано на рассмотрение объединенной палаты ККС ВС в связи с необходимостью отступления от вывода о применении нормы права в подобных правоотношениях, изложенном в постановлении ККС ВС от 14 ноября 2023 года по делу № 758/2732/23 (производство № 51-6781ск23).

По результатам рассмотрения указанного производства ОП ККС ВС сформулировала вывод о правоприменении положений ст. 49, ч. 3 ст. 197-1 УК Украины и указала следующее.

Днем начала течения срока давности привлечения лица к уголовной ответственности за совершение длящегося уголовного правонарушения является день прекращения или прерывания совершения лицом соответствующего длящегося общественно опасного деяния.

Уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 197-1 УК Украины, - это длящееся преступление. Состав указанного уголовного правонарушения является законченным с начала ведения самовольного строительства на самовольно занятом земельном участке, и с этого времени лицо непрерывно находится в преступном состоянии до момента прекращения или прерывания уголовного правонарушения.

С полным текстом постановления ОП ККС ВС от 9 сентября 2024 года по делу № 353/999/23 (производство № 51-523кмо24) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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