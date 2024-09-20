Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев и обсудит поддержку Европы перед зимой.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября осуществила свой восьмой визит в Киев. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter, отметив, что визит приходится на подготовку к новому отопительному сезону, во время которого россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

«Мой восьмой визит в Киев приходится на скоро начинающийся отопительный сезон, а Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру», - написала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что страны Европейского Союза окажут поддержку Украине в ее «смелых усилиях». Урсула фон дер Ляйен приехала, чтобы обсудить дальнейшие шаги Европы по поддержке Украины в различных сферах, включая подготовку к зиме, оборонные вопросы и прогресс по финансовой помощи от стран G7.

«Я приезжаю сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности к зиме до обороны, от присоединения и прогресса по кредитам G7», - добавила глава Европейской комиссии.

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