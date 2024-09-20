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Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

08:34, 20 вересня 2024
Глава Єврокомісії прибула в Київ та обговорить підтримку Європи перед зимою.
Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва
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Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 20 вересня здійснила свій восьмий візит до Києва. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter, зазначивши, що візит припадає на підготовку до нового опалювального сезону, під час якого росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

«Мій восьмий візит до Києва припадає на опалювальний сезон, що скоро починається, а Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру», – написала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що країни Європейського Союзу нададуть підтримку Україні в її «сміливих зусиллях». Урсула фон дер Ляєн приїхала, щоб обговорити подальші кроки Європи щодо підтримки України у різних сферах, включаючи підготовку до зими, оборонні питання та прогрес щодо фінансової допомоги від країн G7.

«Я приїжджаю сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, від приєднання та прогресу за кредитами G7», - додала глава Європейської комісії.

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