ЄС закликає держави виконати ордер на арешт путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом

Європейський Союз звернувся до країн-учасниць Римського статуту виконати ордер на арешт путіна та повернути незаконно переміщених українських дітей.

Джерело фото: Еспресо

Європейський Союз звернувся до всіх країн, що ратифікували Римський статут, із закликом виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема стосовно арешту кремлівського диктатора володимира путіна, згідно з ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом (МКС). Про це було заявлено під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, пише «Європейська правда».

ЄС нагадав, що МКС видав шість ордерів на арешт, серед яких ордер на арешт путіна за воєнні злочини, зокрема за незаконну депортацію та переміщення українських дітей. Союз акцентував, що всі країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані виконувати ці ордери.

«Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, зокрема проти президента путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави, що ратифікували Римський статут, зобов’язані виконувати ці ордери», – йдеться у заяві ЄС.

Крім того, ЄС висловив занепокоєння долею українських дітей та інших цивільних, незаконно переміщених до росії, та закликав до їх негайного повернення на батьківщину.

ЄС також звернувся до росії з вимогою негайного звільнення усіх незаконно затриманих осіб, включно з трьома співробітниками ОБСЄ.

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