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ЕС призывает государства выполнить ордер на арест путина, выданный Международным уголовным судом

09:10, 20 сентября 2024
Европейский Союз обратился к странам-участницам Римского статута выполнить ордер на арест путина и вернуть незаконно перемещенных украинских детей.
ЕС призывает государства выполнить ордер на арест путина, выданный Международным уголовным судом
Источник фото: Эспрессо
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Европейский Союз обратился ко всем странам, ратифицировавшим Римский статут, с призывом выполнять свои международные обязательства, в частности относительно ареста кремлевского диктатора владимира путина, согласно ордеру, выданному Международным уголовным судом (МУС). Об этом было заявлено во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

ЕС напомнил, что МУС выдал шесть ордеров на арест, среди которых ордер на арест путина за военные преступления, в частности за незаконную депортацию и перемещение украинских детей. Союз акцентировал, что все страны, которые ратифицировали Римский статут, обязаны выполнять эти ордера.

«Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных Международным уголовным судом, в частности против президента путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства, ратифицировавшие Римский статут, обязаны выполнять эти ордера», - говорится в заявлении ЕС.

Кроме того, ЕС выразил обеспокоенность судьбой украинских детей и других гражданских, незаконно перемещенных в россию, и призвал к их немедленному возвращению на родину.

ЕС также обратился к россии с требованием немедленного освобождения всех незаконно задержанных лиц, включая трех сотрудников ОБСЕ.

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