Суд обязал облэнерго бесплатно возобновить энергоснабжение потребителя и возместить ему моральный ущерб — детали дела

Мужчина судился с облэнерго, которое за 529 грн несуществующего долга отключило ему свет.

Житель Хмельницкого обратился с иском к АО «Хмельницкоблэнерго» – просил суд обязать предприятие бесплатно возобновить поставки электрической энергии в его дом и взыскать 40 000 гривен морального ущерба и по 2000 гривен за каждый день отсутствия электроснабжения Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Він пояснив, що 18 грудня 2023 року отримав від Хмельницького МРЕМ претензію, в якій його повідомили про 529 гривень боргу за спожиту електроенергію до 31.12.2018 року та попередили: якщо він її не погасить, МРЕМ звернеться до суду для примусового стягнення заборгованості з покладенням на нього додаткових витрат.

Чоловік у відповідь надіслав заперечення про безпідставність вимог та повідомив, що у нього немає заборгованості за спожиту електроенергію. Проте у квітні 2024 року обленерго надіслало попередження про припинення постачання йому електричної енергії у зв`язку з його боргом, що утворився до 1 січня 2019 року, у розмірі 529,44 грн.

24 квітня 2024 року його будинок було відключено від електропостачання, акту відключення підприємство досі не надало.

За словами позивача, неправомірні дії підприємства завдали йому та його сім’ї моральну шкоду: через хвилювання він потрапив до лікарні, погіршилися побутові умови проживання, стали гіршими стосунки у сім’ї.

Хмельницький міськрайонний суд у задоволенні позову відмовив, позаяк дійшов висновку, що обленерго діяло правомірно.

Споживач оскаржив рішення до апеляційного суду, просив його скасувати та задовольнити позов.

Колегія суддів ХАС зауважила: аби встановити, чи правомірно обленерго припинило постачання електроенергії до будинку споживача, суд повинен встановити, чи мав він заборгованість перед підприємством.

На думку апеляційного суду, відповідач не підтвердив цієї заборгованості належними та допустимими доказами та не мав усіх визначених пунктом 7.5 постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» підстав для повного припинення постачання електричної енергії до будинку позивача.

Тому колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу.

Скасувала рішення місцевого суду та ухвалила нове: зобов`язала АТ «Хмельницькобленерго» безоплатно відновити постачання електричної енергії до будинку апелянта та стягнула на користь останнього 30 000 гривень моральної шкоди.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/11815/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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