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Работник дорожной компании, у которого бронь, через суд отменил свою мобилизацию — детали дела

13:34, 4 апреля 2025
Мужчина, работающий машинистом, обратился в суд, чтобы признать свою мобилизацию незаконной и отменить ее.
Работник дорожной компании, у которого бронь, через суд отменил свою мобилизацию — детали дела
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Сотрудник дорожной компании через суд добился отмены своей мобилизации. Машинист имел бронирование от предприятия, которое Львовская областная военная администрация признала критически важным. Решение по делу №460/12116/24 обнародовал Ровенский окружной административный суд.

В материалах дела указано, что в июне 2024 года ВЛК признала мужчину годным к военной службе. В сентябре его мобилизовали и направили в воинскую часть, не приняв во внимание действующее бронирование.

Машинист утверждал, что в день призыва, 17 сентября 2024 года, он сгенерировал документ о бронировании в системе Резерв+. Поскольку лично подать жалобу он не мог, это сделал его брат, предоставив доказательства в суде.

Указано, что с 12 августа 2024 года истец принят на работу на должность машиниста дорожно-транспортных машин, что подтверждается соответствующим приказом.

Его бронирование было действительным до марта 2025 года, что подтверждается распоряжением Львовской ОВА.

По мнению суда, ответчиками не доказана правомерность совершенных действий. При этом истец должным образом доказал факт нарушения своих прав.

Суд решил полностью удовлетворить административный иск мужчины к воинской части о признании противоправными и отмене приказов, обязании совершить определенные действия.

Суд признал противоправным и отменил приказ о призыве на военную службу во время мобилизации, обязал исключить мужчину из списков воинской части.

Решение еще может быть обжаловано в апелляционном суде.

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