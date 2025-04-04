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Працівник дорожньої компанії, який має бронь, через суд скасував свою мобілізацію — деталі справи

13:34, 4 квітня 2025
Чоловік, який працює машиністом, звернувся до суду, щоб визнати свою мобілізацію незаконною та скасувати її.
Працівник дорожньої компанії, який має бронь, через суд скасував свою мобілізацію — деталі справи
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Працівник дорожньої компанії через суд домігся скасування своєї мобілізації. Машиніст мав бронювання від підприємства, яке Львівська обласна військова адміністрація визнала критично важливим. Рішення у справі №460/12116/24 оприлюднив Рівненський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що у червні 2024 року ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. У вересні його мобілізували та скерували до військової частини, не взявши до уваги чинне бронювання.

Машиніст стверджував, що в день призову, 17 вересня 2024 року, він згенерував документ про бронювання в системі Резерв+. Оскільки особисто подати скаргу він не міг, це зробив його брат, надавши докази у суді.

Вказується, що із 12 серпня 2024 року позивач прийнятий на роботу на посаду машиніста дорожньо-транспортних машин, що підтверджується відповідним наказом.

Його бронювання було чинним до березня 2025 року, що підтверджується розпорядженням Львівської ОВА.

На переконання суду, відповідачами не доведено правомірності вчинених дій. Водночас, позивачем належним чином доведено факт порушення його прав.

Суд вирішив задовольнити повністю адміністративний позов чоловіка до військової частини про визнання протиправними та скасування наказів, зобов`язання вчинення певних дій.

Суд визнав протиправним та скасував наказ про призов на військову службу під час мобілізації, зобов’язав виключити чоловіка зі списків військової частини.

Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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