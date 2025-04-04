Кабмін затвердив План заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії, представлених у Пакеті розширення ЄС-2024

Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС 2024 року. Про це повідомив Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.
План заходів розроблено за координації Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції із залученням всіх відповідальних органів влади.
«Рішення Уряду є ще одним кроком до системного наближення нашої держави до європейських стандартів. Наш курс на членство в ЄС та відданість реформам залишаються незмінними, незважаючи на виклики повномасштабної війни, і План заходів є запорукою збереження високої динаміки нашого євроінтеграційного процесу. Цей документ допоможе структурувати наші пріоритетні завдання в усіх сферах, де маємо гармонізувати національне законодавство з правом ЄС. Це внесок у добробут, забезпечення верховенства права та стабільний розвиток України як повноправного члена європейської спільноти», – наголосила Ольга Стефанішина, коментуючи рішення Уряду.
План містить понад 380 заходів, спрямованих на виконання рекомендацій Єврокомісії, що були представлені у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення 2024 року, а також на продовження виконання рекомендацій Комісії 2023 року, які не були виконаними в повному обсязі.
Документ встановлює заходи щодо виконання 195 рекомендацій за 33 переговорними Розділами в межах шести Кластерів та сферами: економічні критерії, функціонування демократичних інституцій і реформа державного управління. Зокрема, йдеться про заходи в межах:
Кожен захід закріплений за конкретною рекомендацією та передбачає строки та відповідальних за їх виконання. Прогрес України щодо виконання рекомендацій, визначених у межах Пакета розширення, служить індикатором готовності нашої держави до інтеграції у Європейський Союз.
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