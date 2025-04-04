Кабмин утвердил План мероприятий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии, представленных в Пакете расширения ЕС-2024

План содержит более 380 мероприятий, направленных на выполнение рекомендаций Еврокомиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения 2024 года.

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Кабинет Министров Украины утвердил План мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской Комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС 2024 года. Об этом сообщил Офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

План мероприятий был разработан при координации Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции с привлечением всех ответственных органов власти.

«Решение Правительства является еще одним шагом к системному приближению нашего государства к европейским стандартам. Наш курс на членство в ЕС и приверженность реформам остаются неизменными, несмотря на вызовы полномасштабной войны, и План мероприятий является залогом сохранения высокой динамики нашего евроинтеграционного процесса. Этот документ поможет структурировать наши приоритетные задачи во всех сферах, где мы должны гармонизировать национальное законодательство с правом ЕС. Это вклад в благосостояние, обеспечение верховенства права и стабильное развитие Украины как полноправного члена европейского сообщества», — подчеркнула Ольга Стефанишина, комментируя решение Правительства.

План содержит более 380 мероприятий, направленных на выполнение рекомендаций Еврокомиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения 2024 года, а также на продолжение выполнения рекомендаций Комиссии 2023 года, которые не были выполнены в полном объеме.

Документ устанавливает мероприятия по выполнению 195 рекомендаций по 33 переговорам в рамках шести Кластеров и таких сфер, как: экономические критерии, функционирование демократических институтов и реформа государственного управления. В частности, речь идет о мероприятиях в рамках:

основ процесса вступления в ЕС,

внутреннего рынка ЕС,

конкурентоспособности и инклюзивного развития,

«Зеленой» повестки дня и устойчивого соединения,

ресурсов, сельского хозяйства и политики сплоченности,

внешних отношений.

Каждое мероприятие закреплено за конкретной рекомендацией и предусматривает сроки и ответственных за их выполнение. Прогресс Украины в выполнении рекомендаций, определенных в рамках Пакета расширения, служит индикатором готовности нашего государства к интеграции в Европейский Союз.

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