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В Житомирской области водителю, который сбил ребенка, назначили год испытательного срока

20:38, 10 апреля 2025
В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и проходил реабилитацию.
В Житомирской области водителю, который сбил ребенка, назначили год испытательного срока
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Бердичевский горрайонный суд вынес приговор водителю, которого признал виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения малолетней потерпевшей и назначил наказание – 3 года лишения свободы без лишения права управления транспортными средствами, но освободил от его отбывания с испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск представительницы потерпевшей и назначил взыскать с обвиняемого 150 тыс. грн. морального вреда и более 26 тыс. грн. материальной – на реабилитацию потерпевшей. Средства для лечения девочки на сумму 179 тыс. грн мужчина раньше уплатил добровольно.

Как известно из приговора, ДТП произошло в октябре 2024 года в с. Половецкое 26-летний мужчина, управляя автомобилем «Citroen Berlingo», двигаясь со скоростью около 60 км/ч, проявил невнимательность к дорожной обстановке, заметив на правой обочине ребенка, не стал тормозить до полной остановки автомобиля и совершил наезд на переезжающую проезжую.

В результате потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся, добровольно оплатил лечение ребенка и обещал продолжать это делать дальше. Законная представительница малолетней потерпевшей просила суд строго не наказывать обвиняемого, не лишать его свободы и права управления транспортными средствами.

Суд учел это, назначая наказание, а также то, что мужчина ранее не судим, спиртными напитками не злоупотребляет, полностью признал вину и частично гражданский иск. Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал искреннее раскаяние и содействие раскрытию преступления, отягчающим наказание - совершение уголовного правонарушения в отношении малолетнего ребенка.

Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен в течение 30 дней (дело № 274/9914/24).

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