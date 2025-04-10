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В Хмельницкой области суд оштрафовал экс-депутата городского совета за несвоевременно поданную декларацию после сложения полномочий

18:33, 10 апреля 2025
Суд признал бывшего депутата виновным в этом административном правонарушении и оштрафовал его на 850 гривен.
В Хмельницкой области суд оштрафовал экс-депутата городского совета за несвоевременно поданную декларацию после сложения полномочий
Фото: dtkt.ua
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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений постановление суда первой инстанции о привлечении бывшего депутата Славутского городского совета к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией. Апелляционную жалобу его защитницы ХАС отклонил, сообщает официальный сайт суда.

Согласно постановлению суда, 31 мая 2024 года депутаты Славутского городского совета решением сессии досрочно прекратили полномочия своего коллеги. Основание — его заявление о досрочном сложении полномочий депутата.

6 июня 2024 года председатель городского совета сообщил ему о необходимости выполнить требования Закона Украины «О предотвращении коррупции» — в течение 30 календарных дней с дня прекращения деятельности подать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (при увольнении). Экс-депутат подал декларацию только 22 августа 2024 года.

Несвоевременная подача без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, — административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, что влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Славутский горрайонный суд Хмельницкой области признал бывшего депутата виновным в этом административном правонарушении и оштрафовал его на 850 гривен.

Его защитница подала апелляционную жалобу: просила отменить постановление суда и закрыть производство по делу в связи с отсутствием в действиях подзащитного состава административного правонарушения.

По мнению апелляционного суда, вывод местного суда о том, что в действиях декларанта есть состав административного правонарушения, связанного с коррупцией, обоснован.

«Доводы защитника о том, что судом не было установлено наличие уважительных причин для пропуска срока подачи декларации, следует оценить критически, поскольку [экс-депутат] еще 06.06.2024 был уведомлен о необходимости подачи декларации и имел достаточно времени для подготовки и сбора данных», — отметил судья апелляционного суда.

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