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На Хмельниччині суд оштрафував ексдепутата міської ради за невчасно подану декларацію після складання повноважень

18:33, 10 квітня 2025
Суд визнав колишнього депутата винним у цьому адмінправопорушенні та оштрафував його на 850 гривень.
На Хмельниччині суд оштрафував ексдепутата міської ради за невчасно подану декларацію після складання повноважень
Фото: dtkt.ua
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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін постанову суду першої інстанції про притягнення колишнього депутата Славутської міської ради до адмінвідповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією. Апеляційну скаргу його захисниці ХАС відхилив, передає офіційний сайт суду.

За постановою суду, 31 травня 2024 року депутати Славутської міської ради рішенням сесії достроково припинили повноваження свого колеги. Підстава – його заява про дострокове складання повноважень депутата.

6 червня 2024 року голова міської ради повідомив його про необхідність виконати вимоги Закону України «Про запобігання корупції» – протягом 30 календарних днів з дня припинення діяльності подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (при звільненні). Ексдепутат подав декларацію лише 22 серпня 2024 року.

Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, – адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області визнав колишнього депутата винним у цьому адмінправопорушенні та оштрафував його на 850 гривень.

Його захисниця подала апеляційну скаргу: просила скасувати постанову суду та закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю в діях підзахисного складу адміністративного правопорушення.

На думку апеляційного суду, висновок місцевого суду про те, що в діях декларанта є склад адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, обґрунтований.

«Доводи захисника про те, що судом не було встановлено наявність поважних причин для пропуску строку подання декларації слід оцінити критично, оскільки [ексдепутат] ще 06.06.2024 був повідомлений про необхідність подання декларації та мав достатньо часу для підготовки та збору даних», – зауважив суддя апеляційного суду.

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