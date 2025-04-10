На Житомирщині водію, який збив дитину, призначили рік іспитового строку

Внаслідок ДТП дитина отримала тяжкі травми та проходила реабілітацію.

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Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок водію, якого визнав винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження малолітній потерпілій та призначив покарання – 3 роки позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами, але звільнив від його відбування з іспитовим терміном 1 рік. Про це повідомляє пресслужба суду.

Також суд частково задовільнив цивільний позов представниці потерпілої та призначив стягнути з обвинуваченого 150 тис. грн моральної шкоди та понад 26 тис. грн. матеріальної – на реабілітацію потерпілої. Кошти на лікування дівчини у сумі 179 тис. грн. чоловік раніше сплатив добровільно.

Як відомо з вироку, ДТП сталася у жовтні 2024 року у с. Половецькому 26-річний чоловік, керуючи автомобілем «Citroen Berlingo», рухаючись зі швидкістю близько 60 км/год, проявив неуважність до дорожньої обстановки, помітивши на правому узбіччі дитину, не почав гальмувати до повної зупинки автомобіля та скоїв наїзд на дівчинку, яка перебігала проїзну частину. Унаслідок цього потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, щиро каявся, добровільно оплатив лікування дитини та обіцяв продовжувати це робити надалі. Законна представниця малолітньої потерпілої просила суд суворо не карати обвинуваченого, не позбавляти його волі та права керування транспортними засобами.

Суд врахував це, призначаючи покарання, а також те, що чоловік раніше не судимий, спиртними напоями не зловживає, повністю визнав вину та частково цивільний позов. Обставиною, що пом’якшує покарання, суд визнав щире каяття та сприяння розкриттю злочину, такою, що обтяжує покарання - вчинення кримінального правопорушення щодо малолітньої дитини.

Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений протягом 30 днів (справа № 274/9914/24).

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