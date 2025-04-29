Суд отклонил заявление тети погибшего военнослужащего об установлении факта нахождения на его содержании — детали дела

Установление факта нахождения на содержании ей было необходимо для оформления одноразовой денежной выплаты.

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Жительница Хмельницкой области обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на содержании племянника — военнослужащего, погибшего при выполнении боевого задания в Донецкой области. Установление этого факта было ей необходимо для оформления единовременной денежной выплаты в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Заявительница пояснила, что мать племянника умерла, а отец был лишен родительских прав, поэтому с 2010 года она была его официальным опекуном. До мобилизации в Вооруженные Силы Украины они проживали вместе по одному адресу. Во время прохождения военной службы племянник отправлял ей денежные средства на банковскую карту, заботился о ней как о родной матери.

Заявление рассматривал Каменец-Подольский городско-районный суд Хмельницкой области. По мнению суда, в деле отсутствуют доказательства того, что при жизни племянник оказывал помощь, которая являлась бы для заявительницы постоянным и основным источником средств к существованию.

Кроме того, она состоит в зарегистрированном браке с трудоспособным мужчиной, имеет совершеннолетних детей, с которыми ведет совместное хозяйство. В связи с этим суд отказал в удовлетворении заявления.

Женщина обжаловала это решение в апелляционном суде с просьбой отменить его и удовлетворить ее заявление.

Однако апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции. Он отметил, что заявительница является совершеннолетней, трудоспособной, не работает, получает пенсию по инвалидности III группы, имеет мужа и совершеннолетних дочь и сына, которые получают доходы и проживают вместе с ней.

Коллегия судей констатировала, что доводы апеллянтки и исследованные в суде первой инстанции доказательства не подтверждают того, что финансовая помощь племянника была ее основным и постоянным источником средств к существованию, а также что он исполнял обязанность по ее содержанию.

С мотивами постановления апелляционного суда по делу № 676/4750/24 можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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