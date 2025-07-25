Большая Палата Верховного Суда уточнила сроки иска после обжалования налоговых решений

Определение общей и специальной нормы права при обжаловании в суде НРР / другого решения о начислении денежного обязательства: позиция БП ВС.

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Большая Палата Верховного Суда (БП ВС) по делу №500/2276/24 разъяснила порядок определения сроков обращения в суд для обжалования налоговых уведомлений-решений (НУР) после процедуры административного обжалования, четко разграничив общие и специальные нормы права. Соответствующее решение было принято 16 июля 2025 года, сообщается в постановлении ВП ВС.

В рамках дела рассматривался вопрос соблюдения истцом срока обращения в суд с иском о признании противоправными и отмене ППР после получения решения контролирующего органа об оставлении ее жалоб без удовлетворения. ВП ВС выделила три основных срока обжалования решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий в административном судопроизводстве:

Если налогоплательщик не обжаловал решение контролирующего органа в досудебном (административном) порядке, срок обращения в суд составляет 6 месяцев (часть 2 статьи 122 Кодекса административного судопроизводства Украины, КАС Украины).

Если налогоплательщик обжаловал решение контролирующего органа в досудебном порядке, которое не касается начисления денежных обязательств (например, блокировка налоговых накладных или присвоение рискового статуса), срок обращения в суд составляет 3 месяца (часть 4 статьи 122 КАС Украины).

Если налогоплательщик обжаловал решение контролирующего органа в досудебном порядке, которое предусматривает начисление денежных обязательств (в частности, ППР), срок обращения в суд составляет 1 месяц (пункт 56.19 статьи 56 Налогового кодекса Украины, НК Украины, что является специальной нормой относительно части 4 статьи 122 КАС Украины).

ВП ВС отметила, что системный анализ действующего законодательства указывает на то, что общей нормой является часть 4 статьи 122 КАС Украины, тогда как специальной нормой выступает пункт 56.19 статьи 56 НК Украины. Эти нормы не создают коллизии, поскольку специальная норма НК Украины дополняет общую, обеспечивая системное законодательное регулирование. Таким образом, специальная норма НК Украины имеет приоритет в регулировании таких правоотношений.

Кроме того, ВП ВС отступила от вывода, изложенного в пункте 101 постановления от 19 января 2023 года по делу №140/1770/19, где утверждалось, что пункт 56. 18 статьи 56 НК Украины устанавливает специальные сроки обращения в суд, ссылаясь на статью 102 НК Украины. Большая Палата уточнила, что пункт 56.18 статьи 56 НК Украины не определяет сроки обращения в суд для обжалования ПНР и не является отсылочной нормой к тем, которые их устанавливают. Таким образом, эта норма не считается «другим законом», который определяет специальные сроки обращения в суд.

ВП ВС подчеркнула, что срок в 1095 дней, установленный статьей 102 НК Украины, является сроком давности, в течение которого налогоплательщик имеет право обжаловать в суде НРР или другое решение контролирующего органа, но не является сроком обращения в суд с такими требованиями.

Суд также подчеркнул, что отступает не от всего постановления по указанным делам, а только от конкретного вывода, который мог быть сформулирован не только в указанных постановлениях. Отсутствие полного перечня постановлений, от которых отступается, не означает, что соответствующий вывод остается применимым, как это указано в постановлении ВП ВС от 27 марта 2019 года по делу №521/21255/13-ц.

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