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В Киеве на день частично ограничат движение по Политехническому переулку

07:36, 26 июля 2025
В Киеве с 8:00 до 17:00 ограничат движение по Политехническому переулку из-за ремонта дороги.
В Киеве на день частично ограничат движение по Политехническому переулку
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В субботу, 26 июля, в Киеве временно ограничат движение транспорта по Политехническому переулку на участке от проспекта Берестейского до улицы Политехнической. Ограничения будут действовать с 8:00 до 17:00, сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Причиной ограничений является ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, который будут выполнять работники коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление» Соломенского района. Работы направлены на улучшение состояния дороги и обеспечение безопасности движения.

В «Киевавтодоре» заранее извинились за временные неудобства, вызванные ремонтом, и просят водителей планировать свои маршруты с учетом ограничений.

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Киев дороги

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