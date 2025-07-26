У Києві на день частково обмежать рух Політехнічним провулком

У Києві з 8:00 до 17:00 обмежать рух Політехнічним провулком через ремонт дороги.

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У суботу, 26 липня, в Києві тимчасово обмежать рух транспорту Політехнічним провулком на ділянці від проспекту Берестейського до вулиці Політехнічної. Обмеження діятимуть з 8:00 до 17:00, повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор».

Причиною обмежень є ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини, який виконуватимуть працівники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління» Солом’янського району. Роботи спрямовані на покращення стану дороги та забезпечення безпеки руху.

У «Київавтодорі» заздалегідь вибачилися за тимчасові незручності, спричинені ремонтом, та просять водіїв планувати свої маршрути з урахуванням обмежень.

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