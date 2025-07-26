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Чи може учасник бойових дій перенести чи поділити на частини додаткову відпустку

07:18, 26 липня 2025
Додаткову відпустку для учасників бойових дій не можна переносити, ділити на частини чи замінювати грошовою компенсацією при звільненні, оскільки вона не є щорічною.
Чи може учасник бойових дій перенести чи поділити на частини додаткову відпустку
Фото: unian
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Державна служба з питань праці роз’яснила, чи може додаткова відпустка, яка надається учасникам бойових дій бути перенесена на інший період, продовжена або поділена на частини.

Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни, визначена ст. 16-2 Закону України «Про відпустки» не належить до щорічних відпусток, а є пільгою, гарантованою державою (ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Оскільки така відпустка не належить до щорічних відпусток, то на неї не поширюються норми, передбачені для щорічних відпусток, у тому числі щодо поділу на частини, перенесення на інший період, виплати грошової компенсації під час звільнення.

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