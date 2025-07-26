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В Одеській області чоловік намагався вивезти 100 тисяч євро та 160 тисяч доларів за кордон, фото

07:00, 26 липня 2025
Чоловік намагався приховано вивезти за кордон 100 тисяч євро та 160 тисяч доларів, заховавши готівку в підлокітнику автомобіля.
В Одеській області чоловік намагався вивезти 100 тисяч євро та 160 тисяч доларів за кордон, фото
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У пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» прикордонники виявили спробу незаконного вивезення великої суми іноземної валюти. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час огляду автомобіля Toyota, яким на виїзд з України прямував 35-річний мешканець Одещини, прикордонники виявили схованку в конструктивних порожнинах підлокітника. В ній чоловік приховав незадекларовану готівку — 100 тисяч євро та 160 тисяч доларів.

Наразі іноземну валюту та транспортний засіб до рішення суду вилучили співробітники Одеської митниці.

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