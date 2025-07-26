В Одесской области мужчина пытался вывезти 100 тысяч евро и 160 тысяч долларов за границу, фото

Мужчина пытался скрытно вывезти за границу 100 тысяч евро и 160 тысяч долларов, спрятав наличные в подлокотнике автомобиля.

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В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» пограничники выявили попытку незаконного вывоза крупной суммы иностранной валюты. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время осмотра автомобиля Toyota, на котором 35-летний житель Одесской области направлялся на выезд из Украины, пограничники обнаружили тайник в конструктивных полостях подлокотника. В нем мужчина спрятал незадекларированную наличность — 100 тысяч евро и 160 тысяч долларов.

На данный момент иностранную валюту и транспортное средство до решения суда изъяли сотрудники Одесской таможни.

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