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Может ли участник боевых действий перенести или поделить на части дополнительный отпуск

07:18, 26 июля 2025
Дополнительный отпуск для участников боевых действий нельзя переносить, делить на части или заменять денежной компенсацией при увольнении, поскольку он не является ежегодным.
Может ли участник боевых действий перенести или поделить на части дополнительный отпуск
Фото: unian
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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, может ли дополнительный отпуск, предоставляемый участникам боевых действий, быть перенесен на другой период, продлен или разделен на части.

Дополнительный отпуск отдельным категориям ветеранов войны, определенный ст. 16-2 Закона Украины «Об отпусках», не относится к ежегодным отпускам, а является льготой, гарантированной государством (ст. 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»).

Поскольку такой отпуск не является ежегодным, на него не распространяются нормы, предусмотренные для ежегодных отпусков, в том числе в части его разделения на части, переноса на другой период или выплаты денежной компенсации при увольнении.

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