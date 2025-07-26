В Тернополе взрыв гранаты в многоэтажке унес жизни матери и сына

Полиция расследует взрыв боевой гранаты в многоэтажке на улице Винниченко.

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В Тернополе, в одной из квартир многоэтажного дома на улице Владимира Винниченко, произошел взрыв боевой гранаты Ф-1, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Информация о взрыве поступила на спецлинию 102 от диспетчера управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Тернопольского районного управления полиции.

Правоохранители установили, что взрыв прогремел на третьем этаже жилого дома. При осмотре квартиры полицейские обнаружили тела двух человек – мужчины 1985 года рождения и женщины 1958 года рождения. По предварительным данным, это были сын и его мать. Причиной трагедии, вероятно, стала детонация боевой гранаты Ф-1.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и представители других соответствующих служб, которые выясняют все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие для установления причин и деталей инцидента.

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