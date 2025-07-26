У Тернополі вибух гранати в багатоповерхівці забрав життя матері й сина

Поліція розслідує вибух бойової гранати в багатоповерхівці на Винниченка.

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У Тернополі, в одній із квартир багатоповерхового будинку на вулиці Володимира Винниченка, стався вибух бойової гранати Ф-1, унаслідок якого загинуло двоє людей. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Інформація про вибух надійшла на спецлінію 102 від диспетчера управління Державної служби надзвичайних ситуацій. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що вибух пролунав на третьому поверсі житлового будинку. Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох осіб – чоловіка 1985 року народження та жінки 1958 року народження. За попередніми даними, це були син та його матір. Причиною трагедії, ймовірно, стала детонація бойової гранати Ф-1.

Наразі на місці події працюють співробітники поліції та представники інших відповідних служб, які з’ясовують усі обставини трагедії. Триває слідство для встановлення причин і деталей інциденту.

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