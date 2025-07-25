Судья, который не уволен с должности в порядке, определенном законом, и не лишен судейского статуса решением Высшего совета правосудия, продолжает пользоваться гарантиями судейской независимости – РСУ поддержала Богдана Львова

Высшему совету правосудия предложено обратить внимание на то, что судья, который не был освобожден от должности в порядке, определенном законом, и не был лишен статуса судьи решением ВСП, продолжает пользоваться гарантиями судейской неприкосновенности, в частности, запретом на содержание под стражей без согласия Совета правосудия.

Источник фото: Верховный Суд

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Совет судей Украины 22 июля рассмотрел обращение бывшего заместителя председателя Верховного Суда и председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в 2017–2022 годах Богдана Львова, который сейчас находится в СИЗО.

В своем обращении в Совет судей от 24 июня Богдан Львов попросил орган судейского самоуправления разобраться в ситуации, связанной с избранием ему меры пресечения в виде содержания под стражей без санкции Высшего совета правосудия.

Напомним, что 5 октября 2022 года Богдан Львов был отчислен из состава Верховного Суда приказом тогдашнего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Основанием для такого решения стало письмо СБУ, в котором утверждалось, что Богдан Львов кроме украинского гражданства, также имеет и гражданство РФ.

На момент издания приказа об отчислении из штата Верховного Суда Богдан Львов находился в отпуске, из которого он был отозван Всеволодом Князевым непосредственно в день издания приказа об отчислении Богдана Львова из состава ВС – 4 октября.

Также следует отметить, что осенью 2022 года Высший совет правосудия не имел полномочного состава, а потому не мог в порядке дисциплинарного производства дать оценку ситуации, которая сложилась вокруг Богдана Львова.

В течение 2022–2024 годов Богдан Львов пытался вернуться в состав ВС, однако его кассационная жалоба до сих пор не рассмотрена Кассационным административным судом в составе Верховного Суда.

Между тем, в конце 2024 года правоохранительные органы – СБУ и Офис Генпрокурора, активизировали расследование по делу, известному как дело «Трубы Медведчука». Речь идет об опосредованном присвоении бывшим украинским политиком части магистрального нефтепровода «Самара-Западное направление» во времена президентства Петра Порошенко.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в июне 2025 года Богдан Львов был задержан сотрудниками СБУ, а 18 июня Шевченковский райсуд Киева избрал экс-главе КХС ВС меру пресечения в виде содержания под стражей с «возможностью» выйти под залог в размере 302 млн. 800 тыс. гривен.

По мнению следствия, Богдан Львов, до 2017 года являвшийся председателем Высшего хозяйственного суда Украины, мог повлиять на решения хозяйственных судов, которые обеспечили возможность передачи части магистрального нефтепровода в собственность частной компании.

Киевский апелляционный суд 3 июля начал рассмотрение жалобы на решение суда первой инстанции, однако рассмотрение данной жалобы до сих пор не завершено.

Вместе с тем в очередной раз возник вопрос текущего статуса Богдана Львова, ведь в 2022 году он был уволен довольно нетипичным способом – приказом председателя суда, хотя обычно все увольнения судей с должностей (в отставку, в порядке дисциплинарного производства, в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности – 65 лет, приобретением гражданства других стран и т. п.) является компетенцией Совета правосудия.

Совет судей Украины, изучив обстоятельства, все же пришел к выводу, что бывший председатель КХС ВС до сих пор сохраняет статус судьи, хотя его полномочия и были прекращены.

«Ни одна норма Конституции Украины, ни одна норма Закона «О судоустройстве и статусе судей» не предусматривает, что судья, полномочия которого прекращены, теряет гарантии независимости и неприкосновенности.

Даже в случае достижения судьей предельного возраста (65 лет), что является необратимым основанием для прекращения его полномочий, соответствующее лицо сохраняет свой статус судьи и соответственно гарантии неприкосновенности – до момента официального освобождения от должности. А в случае увольнения в отставку – и после этого.

Практика Высшего совета правосудия в отношении таких судей также подтвердила, что указанные судьи сохраняли свой статус судьи и были уволены в отставку.

Исключением из этого правила являются положения части второй статьи 124 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", которая четко указывает, что только судья, полномочия которого прекратились в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора за совершенное им преступление, теряет установленные законом гарантии независимости и неприкосновенности судьи, право на денежное, в том числе судейское вознаграждение и другое обеспечение.

То есть, единственным следствием прекращения полномочий судьи по другим основаниям (кроме вступления приговора в законную силу) является отчисление его из штата суда и прекращение выплаты ему судейского вознаграждения.

Подытоживая вышеизложенное, следует сделать выводы, что согласно статье 126 Конституции Украины, статей 49, 116, 124 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", гарантии неприкосновенности судьи сохраняются до момента его официального увольнения, если иное не предусмотрено законом.

А это означает, что применение к такому лицу меры пресечения в виде содержания под стражей без предварительного получения согласия Высшего совета правосудия противоречит положениям статьи 126 Конституции Украины и статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», и как следствие является посягательством на гарантии независимости судебной власти», - отмечено в решении Совета судей.

В итоге Совет судей решил следующее:

Считать, что судья, полномочия которого прекращены по основаниям, определенным частью седьмой статьи 126 Конституции Украины (за исключением вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении судьи за совершение им преступления), но который не был уволен с должности в порядке, определенном законом, и который не был лишен статуса судьи решением Высшего совета правосудия, продолжает пользоваться гарантиями судейской неприкосновенности, в частности, о запрете на задержание или содержание под стражей без предварительного согласия Высшего совета правосудия.

Считать, что судья, полномочия которого были прекращены по основаниям, определенным частью седьмой статьи 126 Конституции Украины (за исключением вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении судьи за совершение им преступления), но который не был уволен с должности в порядке, определенном законом, и не лишен статуса судьи решением Высшего совета правосудия продолжает пользоваться гарантиями судейской независимости, в частности относительно осуществления уголовного преследования такого лица исключительно с соблюдением требований частей девятой – десятой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

«За» соответствующее решение проголосовали 14 членов Совета судей, а еще два члена Совета судей воздержались от голосования (судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Виктор Остапук и судья Ржищевского городского суда Киевской области Андрей Потапенко).

Также Совет судей решил направить данное решение в Высший совет правосудия для рассмотрения в пределах полномочий с целью обеспечения независимости судебной власти и соблюдения принципа законности в уголовном производстве.

Автор: Вячеслав Хрипун

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