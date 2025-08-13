Суд разрешил военному вернуться на службу вместо наказания за СЗЧ — детали дела

Военному дали шанс продолжить службу, несмотря на предыдущие правонарушения

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Погребищенский районный суд Винницкой области принял решение освободить от уголовной ответственности военнослужащего из Погребищенской громады, которого подозревали в самовольном оставлении воинской части или места службы. Такое решение приняли на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины, чтобы он мог вернуться и продолжить службу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также ему вменяли правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 263 УК Украины — незаконное ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или устройств без соответствующего разрешения.

Будучи военнослужащим военной службы по призыву во время мобилизации в апреле 2024 года, с целью временно уклониться от выполнения обязанностей военной службы, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя общественно опасные последствия и желая их наступления, умышленно, в условиях военного положения, без разрешения командиров и уважительных причин самовольно покинул территорию воинской части, дислоцировавшейся на территории Донецкой области.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник обратились к суду с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины, поскольку обвиняемый впервые совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 407 УК Украины, намерен вернуться к месту службы для продолжения прохождения военной службы, и имеется письменное согласие командира воинской части на продолжение им военной службы.

Суд закрыл уголовное производство в отношении данного военнослужащего в части привлечения к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 407 УК Украины и обязал его не позднее чем через 72 часа после вступления постановления в законную силу прибыть в воинскую часть для продолжения прохождения военной службы. Кроме того, обязал командира соответствующей воинской части после вступления постановления в законную силу незамедлительно восстановить его на военной службе.

В части привлечения обвиняемого к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 263 УК Украины он был приговорён к 4 годам лишения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины освобождён от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 2 года.

По состоянию на день публикации сообщения постановление и приговор не вступили в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.