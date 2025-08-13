Суд дозволив військовому повернутися до служби замість покарання за СЗЧ — деталі справи

Військовому дали шанс продовжити службу попри попередні правопорушення.

Погребищенський районний суд Вінницької області ухвалив рішення звільнити від кримінальної відповідальності військовослужбовця з Погребищенської громади, якого підозрювали у самовільному залишенні військової частини чи місця служби. Таке рішення ухвалили за ч. 5 ст. 401 КК України, щоб він міг повернутися і продовжити службу. Про це повідомляє пресслужба суду.

Також йому інкримінували правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), боєприпасів, вибухових речовин або пристроїв без належного дозволу.

Будучи військовослужбовцем військової служби за призовом під час мобілізації в квітні 2024 року з метою тимчасово ухилитися від виконання обов’язків військової служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно, в умовах воєнного стану без дозволу командирів та поважних причин самовільно залишив територію військової частини, яка дислокувалася на території Донецької області.

В судовому засіданні обвинувачений та його захисник звернулися з клопотанням до суду про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.5 ст. 401 КК України, оскільки обвинувачений вперше вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 407 КК України, має намір повернутися до місця служби для продовження проходження військової служби та наявна письмова згода командира військової частини на продовження проходження ним військової служби.

Судом кримінальне провадження відносно даного військовослужбовця в частині притягнення до кримінальної відповідальності за ч.5 ст.407 КК України закрито та зобов’язано його не пізніше 72 годин після набрання ухвалою законної сили прибути до військової частини для продовження проходження військової служби. Крім того, зобов’язано командира відповідної військової частини після набрання ухвалою законної сили невідкладно поновити останнього на військовій службі.

В частині притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.263 КК України його засуджено до 4 років позбавлення волі, на підставі ст.. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Станом на день публікації повідомлення ухвала та вирок не набрали законної сили.

