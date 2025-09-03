Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда обнародовала дайджест судебной практики за июль 2025 года

13:32, 3 сентября 2025
Дайджест охватывает ключевые правовые выводы в земельных, налоговых и договорных спорах.
Большая Палата Верховного Суда обнародовала дайджест судебной практики за июль 2025 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большая Палата Верховного Суда представила дайджест судебной практики, который включает решения, внесенные в Единый государственный реестр судебных решений (ЕГСР) в июле 2025 года.

Новый дайджест, доступный по ссылке, содержит правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда в нескольких категориях споров:

  • Споры, связанные с земельными правоотношениями. В частности, рассматриваются вопросы правового режима земельных участков, расположенных в пределах пограничной полосы, а также надлежащие способы защиты прав собственника земельного участка, переданного в аренду, если срок договора аренды, предварительно пролонгированный, на момент обращения в суд истек.
  • Споры в сфере налоговых правоотношений. Речь идет о сроках обращения в суд с иском об обжаловании налогового уведомления-решения после прохождения процедуры административного обжалования.
  • Споры, возникающие из договорных правоотношений. В частности, анализируются пределы уменьшения судом размера годовых процентов, предусмотренных статьей 625 Гражданского кодекса Украины, и другие связанные вопросы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд договор Большая Палата Верховного Суда налоги земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео