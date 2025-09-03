Большая Палата Верховного Суда обнародовала дайджест судебной практики за июль 2025 года

Дайджест охватывает ключевые правовые выводы в земельных, налоговых и договорных спорах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большая Палата Верховного Суда представила дайджест судебной практики, который включает решения, внесенные в Единый государственный реестр судебных решений (ЕГСР) в июле 2025 года.

Новый дайджест, доступный по ссылке, содержит правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда в нескольких категориях споров:

Споры, связанные с земельными правоотношениями. В частности, рассматриваются вопросы правового режима земельных участков, расположенных в пределах пограничной полосы, а также надлежащие способы защиты прав собственника земельного участка, переданного в аренду, если срок договора аренды, предварительно пролонгированный, на момент обращения в суд истек.

Споры в сфере налоговых правоотношений. Речь идет о сроках обращения в суд с иском об обжаловании налогового уведомления-решения после прохождения процедуры административного обжалования.

Споры, возникающие из договорных правоотношений. В частности, анализируются пределы уменьшения судом размера годовых процентов, предусмотренных статьей 625 Гражданского кодекса Украины, и другие связанные вопросы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.