Велика Палата Верховного Суду оприлюднила дайджест судової практики за липень 2025 року

Дайджест охоплює ключові правові висновки у земельних, податкових і договірних спорах.

Велика Палата Верховного Суду України представила дайджест судової практики, який включає рішення, внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) у липні 2025 року.

Новий дайджест, доступний за посиланням, містить правові висновки Великої Палати Верховного Суду в кількох категоріях спорів:

Спори, пов’язані із земельними правовідносинами. Зокрема, розглядаються питання правового режиму земельних ділянок, розташованих у межах прикордонної смуги, а також належні способи захисту прав власника земельної ділянки, переданої в оренду, якщо строк договору оренди, попередньо пролонгований, на момент звернення до суду закінчився.

Йдеться про строки звернення до суду з позовом про оскарження податкового повідомлення-рішення після проходження процедури адміністративного оскарження. Спори, що виникають із договірних правовідносин. Зокрема, аналізуються межі зменшення судом розміру річних процентів, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України, та інші пов’язані питання.

