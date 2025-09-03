Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду оприлюднила дайджест судової практики за липень 2025 року

13:32, 3 вересня 2025
Дайджест охоплює ключові правові висновки у земельних, податкових і договірних спорах.
Велика Палата Верховного Суду оприлюднила дайджест судової практики за липень 2025 року
Велика Палата Верховного Суду України представила дайджест судової практики, який включає рішення, внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) у липні 2025 року.

Новий дайджест, доступний за посиланням, містить правові висновки Великої Палати Верховного Суду в кількох категоріях спорів:

  • Спори, пов’язані із земельними правовідносинами. Зокрема, розглядаються питання правового режиму земельних ділянок, розташованих у межах прикордонної смуги, а також належні способи захисту прав власника земельної ділянки, переданої в оренду, якщо строк договору оренди, попередньо пролонгований, на момент звернення до суду закінчився.
  • Спори у сфері податкових правовідносин. Йдеться про строки звернення до суду з позовом про оскарження податкового повідомлення-рішення після проходження процедури адміністративного оскарження.
  • Спори, що виникають із договірних правовідносин. Зокрема, аналізуються межі зменшення судом розміру річних процентів, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України, та інші пов’язані питання.

Верховний Суд договір Велика Палата Верховного Суду податки земля

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
