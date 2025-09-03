Депутата из Шостки приговорили к 10 годам тюрьмы за призывы изменить границы Украины

В Сумах вынесли приговор депутату, который поддерживал Россию и призывал к изменению границ.

Заречный районный суд города Сумы вынес приговор депутату Шосткинского городского совета, гражданину, признав его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ч. 2 ст. 110 УК Украины. Обвиняемый приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за публичные призывы к изменению границ территории Украины, которые он распространял через социальную сеть после выезда на территорию России. Об этом сообщила пресс-служба Заречного районного суда города Сумы.

Суть дела

Гражданин, депутат Шосткинского городского совета Сумской области, в начале полномасштабного вторжения России в Украину выехал на территорию страны-агрессора вне официальных контрольно-пропускных пунктов. Имея пророссийские взгляды и поддерживая агрессивную политику РФ, он использовал открытый аккаунт в запрещенной социальной сети для распространения материалов и призывов к действиям, направленным на изменение границ территории или государственной границы Украины. Из-за его отсутствия в Украине расследование и судебное разбирательство проводились по специальной процедуре in absentia.

Позиции сторон

Сторона обвинения утверждала, что гражданин умышленно действовал в ущерб территориальной целостности Украины, публично призывая к изменению ее границ через социальную сеть. Прокуратура подчеркивала пророссийскую позицию обвиняемого и его выезд на территорию РФ как подтверждение его противоправных намерений. Поскольку рассмотрение проводилось по процедуре in absentia, позиция обвиняемого в суде не была представлена, ведь он находится за пределами Украины, и его объяснения не зафиксированы в материалах дела.

Что решил суд

Заречный районный суд города Сумы, исследовав материалы дела, признал гражданина виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины. Суд установил, что обвиняемый, будучи депутатом Шосткинского городского совета, сознательно поддерживал агрессивную политику России и призывал к действиям, направленным на изменение государственных границ Украины. По результатам специального судебного разбирательства ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Поиск судебного решения доступен в Едином государственном реестре судебных решений по номеру производства № 591/13166/24.

