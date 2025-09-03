Депутата з Шостки засудили до 10 років ув’язнення за заклики змінити кордони України

У Сумах винесли вирок депутату, який підтримував Росію та закликав до зміни кордонів.

Зарічний районний суд міста Суми виніс вирок депутату Шосткинської міської ради, громадянину, визнавши його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинуваченого засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за публічні заклики до зміни меж території України, які він поширював через соціальну мережу після виїзду на територію росії. Про це повідомила пресслужба Зарічного районного суду міста Суми.

Суть справи

Громадянин, депутат Шосткинської міської ради Сумської області, на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну виїхав на територію країни-агресора поза офіційними контрольно-пропускними пунктами. Маючи проросійські погляди та підтримуючи агресивну політику рф, він використовував відкритий обліковий запис у забороненій соціальній мережі для поширення матеріалів і закликів до дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України. Через його відсутність в Україні розслідування та судовий розгляд проводилися за спеціальною процедурою in absentia.

Позиції сторін

Сторона обвинувачення стверджувала, що громадянин умисно діяв на шкоду територіальній цілісності України, публічно закликаючи до зміни її кордонів через соціальну мережу. Прокуратура наголошувала на проросійській позиції обвинуваченого та його виїзді на територію рф як на підтвердження його протиправних намірів. Оскільки розгляд проводився за процедурою in absentia, позиція обвинуваченого у суді не була представлена, адже він перебуває за межами України, і його пояснення не зафіксовано в матеріалах справи.

Що вирішив суд

Зарічний районний суд міста Суми, дослідивши матеріали справи, визнав громадянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. Суд установив, що обвинувачений, будучи депутатом Шосткинської міської ради, свідомо підтримував агресивну політику росії та закликав до дій, спрямованих на зміну державних кордонів України. За результатами спеціального судового провадження йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку. Пошук судового рішення доступний у Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером провадження № 591/13166/24.

