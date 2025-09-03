Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Депутата з Шостки засудили до 10 років ув’язнення за заклики змінити кордони України

17:45, 3 вересня 2025
У Сумах винесли вирок депутату, який підтримував Росію та закликав до зміни кордонів.
Депутата з Шостки засудили до 10 років ув’язнення за заклики змінити кордони України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зарічний районний суд міста Суми виніс вирок депутату Шосткинської міської ради, громадянину, визнавши його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинуваченого засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за публічні заклики до зміни меж території України, які він поширював через соціальну мережу після виїзду на територію росії. Про це повідомила пресслужба Зарічного районного суду міста Суми.

Суть справи

Громадянин, депутат Шосткинської міської ради Сумської області, на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну виїхав на територію країни-агресора поза офіційними контрольно-пропускними пунктами. Маючи проросійські погляди та підтримуючи агресивну політику рф, він використовував відкритий обліковий запис у забороненій соціальній мережі для поширення матеріалів і закликів до дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України. Через його відсутність в Україні розслідування та судовий розгляд проводилися за спеціальною процедурою in absentia.

Позиції сторін

Сторона обвинувачення стверджувала, що громадянин умисно діяв на шкоду територіальній цілісності України, публічно закликаючи до зміни її кордонів через соціальну мережу. Прокуратура наголошувала на проросійській позиції обвинуваченого та його виїзді на територію рф як на підтвердження його протиправних намірів. Оскільки розгляд проводився за процедурою in absentia, позиція обвинуваченого у суді не була представлена, адже він перебуває за межами України, і його пояснення не зафіксовано в матеріалах справи.

Що вирішив суд

Зарічний районний суд міста Суми, дослідивши матеріали справи, визнав громадянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. Суд установив, що обвинувачений, будучи депутатом Шосткинської міської ради, свідомо підтримував агресивну політику росії та закликав до дій, спрямованих на зміну державних кордонів України. За результатами спеціального судового провадження йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку. Пошук судового рішення доступний у Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером провадження № 591/13166/24.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд росія депутат Суми вирок кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Методологія оцінювання кандидатів на посади суддів під час конкурсів за участю міжнародних експертів має стати універсальною – Офіс Президента

Для оцінювання кандидатів на відповідність посадам на державній службі та в судовій владі хочуть розробити єдині правила.

Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Посадовців, які не з’являються на виклик Верховної Ради, будуть штрафувати до 17 тисяч грн

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє примусово доставляти посадовців на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, а також штрафувати їх за неявку на пленарне засідання до 17 тисяч грн.

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада прийняла закон

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва