Несет ли банк ответственность за перевод средств со счета клиентки, которая раскрыла мошенникам банковские данные — решение суда

18:36, 24 сентября 2025
В суде женщина заявила, что не заключала кредитный договор, не получала кредит, не осуществляла перевод и никого не уполномочивала на такие действия.
Несет ли банк ответственность за перевод средств со счета клиентки, которая раскрыла мошенникам банковские данные — решение суда
Жительница Хмельницкой области обратилась в суд с иском о признании недействительным кредитного договора и отмене начисленной банком задолженности в размере 41 391 грн. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

По словам истицы, 8 октября 2023 года неизвестное лицо через терминал осуществило перевод с ее карточного счета на сумму 40 955 грн кредитных средств. В тот же день женщина заблокировала карту, а на следующий – обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях.

В суде она утверждала, что не заключала кредитного договора, не получала кредит, не совершала перевода, никого не уполномочивала на такие действия и не передавала третьим лицам мобильный телефон или пароль к приложению «Приват24». Ссылаясь на то, что кредитный договор был заключен вопреки ее воле, истица требовала признать его недействительным и отменить задолженность – тело кредита и проценты.

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении иска. Истицу подала апелляционную жалобу.

Коллегия судей Хмельницкого апелляционного суда согласилась с выводами суда первой инстанции: своими действиями клиентка банка способствовала списанию средств с ее кредитного счета неустановленными лицами, а потому на банк не может быть возложена обязанность отменить начисленную задолженность по кредитному договору. Оснований для признания договора недействительным суд также не установил.

Служебная проверка банка подтвердила, что 8 октября 2023 года был зафиксирован вход в аккаунт истицы с нетипичного устройства с правильным вводом ПИН-кода, а авторизация подтверждена звонком из банка (усиленная аутентификация). До момента блокировки карты со счета было списано 40 955 грн, которые перевели путем ручного ввода реквизитов карты – номера, срока действия и CVV-кода.

Согласно записям, в разговоре с оператором контакт-центра клиентка подтвердила свой вход в мобильное приложение с нового устройства без изменения логина и пароля. Следователю она пояснила, что неизвестное лицо по телефону сообщило о попытке списания средств с ее счета, и она раскрыла всю запрашиваемую информацию.

«Таким образом, банк доказал перед судом, что истица раскрыла третьим лицам информацию, позволившую им выполнить платежную операцию от ее имени с использованием электронного платежного средства», – констатировал апелляционный суд.

В итоге суд оставил решение местного суда без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

С постановлением апелляционного суда по делу № 674/1461/24 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
