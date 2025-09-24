Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Чи несе банк відповідальність за переказ коштів з рахунку клієнтки, яка розкрила шахраям банківські дані — рішення суду

18:36, 24 вересня 2025
У суді жінка заявила, що не укладала кредитного договору, не отримувала кредиту, не здійснювала переказу, нікого не уповноважувала на такі дії.
Чи несе банк відповідальність за переказ коштів з рахунку клієнтки, яка розкрила шахраям банківські дані — рішення суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жителька Хмельницької області звернулася до суду з позовом про визнання недійсним кредитного договору та скасування нарахованої банком заборгованості у розмірі 41 391 грн. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

За словами позивачки, 8 жовтня 2023 року невідома особа через термінал здійснила переказ з її карткового рахунку на суму 40 955 грн кредитних коштів. Того ж дня жінка заблокувала картку, а наступного – звернулася до поліції із заявою про шахрайські дії.

У суді вона запевняла, що не укладала кредитного договору, не отримувала кредиту, не здійснювала переказу, нікого не уповноважувала на такі дії та не передавала стороннім мобільний телефон чи пароль до застосунку «Приват24». Посилаючись на те, що кредитний договір укладено всупереч її волі, позивачка вимагала визнати його недійсним і скасувати заборгованість – тіло кредиту та відсотки.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області відмовив у задоволенні позову. Позивачка подала апеляційну скаргу.

Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду погодилася з висновками суду першої інстанції: своїми діями клієнтка банку сприяла списанню коштів з її кредитного рахунку невстановленими особами, а тому на банк не може бути покладено зобов`язання скасувати нараховану заборгованість за кредитним договором. Підстав для визнання договору недійсним суд також не встановив.

Службова перевірка банку підтвердила, що 8 жовтня 2023 року було зафіксовано вхід в акаунт позивачки з нетипового пристрою з правильним введенням ПІН-коду, а авторизацію підтверджено дзвінком із банку (посилена автентифікація). До моменту блокування картки з рахунку було списано 40 955 грн, які переказали шляхом ручного введення реквізитів картки – номера, строку дії та CVV-коду.

Згідно із записами, у розмові з оператором контакт-центру клієнтка підтвердила свій вхід у мобільний застосунок із нового пристрою без зміни логіна та пароля. Слідчим вона пояснила, що невідома особа телефоном повідомила про спробу списання коштів з її рахунку, й вона розголосила їй всю запитувану інформацію.

«Отже, банк довів перед судом, що позивачка розголосила третім особам інформацію, що дала змогу останнім виконати платіжну операцію від її імені з використанням електронного платіжного засобу», – констатував апеляційний суд.

Відтак залишив рішення місцевого суду без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

З постановою апеляційного суду у справі № 674/1461/24 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду Хмельницький судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто може стати новими дисциплінарними інспекторами Вищої ради правосуддя – список кандидатів

Діючі та колишні працівники апаратів Верховного Суду, апеляційних та місцевих судів, адвокат та науковець зі Львова отримали допуск до співбесід.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Руслан Стефанчук заявив, що запропонована редакція Цивільного кодексу не обмежує журналістські розслідування

Як зазначив Руслан Стефанчук, «спростування — це не відповідальність, а спосіб захисту, який не тягне за собою юридичних санкцій».

Верховний Суд висловився про припинення митного режиму транзиту у зв’язку з примусовим відчуженням товару в умовах воєнного стану

Військові адміністрації діяли від імені держави в умовах воєнного стану, тому навіть у разі порушення процедури, ці дії не змінюють факту втрати контролю над товаром поза волею власника – отже, безпідставними є посилання митниць на кримінальні провадження проти посадовців військових адміністрацій, вказав Верховний Суд.

Нова модель пенсійної системи та перехід від соціальної підтримки за статусом до адресної допомоги «за потребами» – програма діяльності уряду

Уряд планує замінити однакові для всіх виплати, які залежать від статусу особи, на цільову допомогу, що визначається індивідуальною потребою, з огляду на доходи, та призначається автоматично через інформаційні системи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду