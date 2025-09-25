Практика судов
Штраф и пять лет без прав — водитель объяснил пропуск апелляции боевыми заданиями, но суд не принял

19:04, 25 сентября 2025
Херсонский апелляционный суд отказал водителю в возобновлении сроков обжалования штрафа.
Херсонский городской суд признал гражданина виновным в нарушении ПДД, оштрафовал на 40 800 грн и лишил водительских прав на пять лет. Не согласившись с указанным постановлением, его адвокат обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить постановление как незаконное и необоснованное. Об этом сообщили в суде.

Апелляционная жалоба и доводы сторон

Обосновывая ходатайство о восстановлении срока на апелляционное обжалование постановления суда первой инстанции, апеллянт ссылается на то, что его подзащитный был лишён возможности подать апелляционную жалобу в установленный законом срок из-за выполнения боевых задач и получил для ознакомления видеофайлы обстоятельств правонарушения из административного дела только 8 июля 2025 года.

Согласно ч. 2 ст. 294 КУоАП, постановление судьи по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вынесения постановления лицом, привлечённым к административной ответственности, его законным представителем, защитником, потерпевшим, его представителем и в отдельных случаях прокурором. Апелляционная жалоба, поданная после окончания этого срока, возвращается апелляционным судом лицу, её подавшему, если оно не заявляет ходатайство о восстановлении этого срока, а также если в восстановлении срока отказано.

Суд может восстановить срок на апелляционное обжалование постановления по делу об административном правонарушении, если он был пропущен по уважительным причинам.

Учитывая требования ч. 2 ст. 294 КУоАП, последним днём подачи апелляционной жалобы на постановление Херсонского городского суда от 21 марта 2025 года было 31 марта 2025 года.

В своих решениях Европейский суд подчёркивает, что сторона, участвующая в судебном процессе, обязана с разумной периодичностью интересоваться ходом дела, добросовестно пользоваться предоставленными ей процессуальными правами и неуклонно выполнять процессуальные обязанности.

Согласно ст. 129 Конституции Украины, ст. 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», рассмотрение дел об административных правонарушениях происходит в судах открыто, что гарантирует лицу, привлекаемому к административной ответственности, своевременно узнать о результатах судебного рассмотрения и обжаловать постановление суда в установленный законом срок.

В суде рассказали, что гражданин отсутствовал при рассмотрении дела 21 марта 2025 года, хотя был уведомлён о времени и месте рассмотрения и однозначно знал о нём, поскольку при составлении протокола об административном правонарушении подал заявление о получении судебных уведомлений в электронной форме.

19 мая 2025 года он воспользовался своим правом на получение правовой помощи, заключив договор с адвокатом, которая, в свою очередь, 26 мая 2025 года получила материалы административного дела на адрес своей электронной почты. При таких обстоятельствах утверждение апеллянта о неосведомлённости с материалами административного дела является необоснованным.

Даже ссылка апеллянта на то, что видеофайлы с обстоятельствами административного правонарушения были получены 8 июля 2025 года, не опровергает необоснованность нарушения срока подачи апелляционной жалобы, которая была подана лишь 21 августа 2025 года.

Утверждение апеллянта об участии водителя в боевых действиях не влияет на определение уважительности пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, поскольку, согласно предоставленным справкам, такое участие ограничивается февралем 2025 года, тогда как в мае 2025 года был заключён договор с защитником, и только 21 августа 2025 года подана апелляционная жалоба.

Вывод апелляционного суда

Таким образом, изложенные доводы о причинах пропуска срока на апелляционное обжалование постановления не могут быть признаны уважительными, поскольку они не являются объективными и непреодолимыми и не препятствовали апеллянту в пределах срока апелляционного обжалования после получения доступа к материалам административного дела обратиться в суд с жалобой.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции счёл, что ходатайство о восстановлении срока на апелляционное обжалование постановления не подлежит удовлетворению, а апелляционная жалоба подлежит возврату лицу, её подавшему (дело №766/470/25).

