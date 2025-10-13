На Житомирщине судили супругов, которые хотели ограбить магазин кожаной одежды

Мужчина и женщина в Бердичеве пытались ограбить магазин кожаной одежды, за что получили наказание.

Бердичевский горрайонный суд вынес решение по делу местной супружеской пары, которой инкриминировали покушение на грабёж, совершённое в условиях военного положения.

По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной в тяжком преступлении, а действия мужчины переквалифицировал как покушение на кражу при тех же обстоятельствах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины). Каждому из них назначено наказание — 5 лет ограничения свободы.

Инцидент произошёл в марте этого года в городе Бердичев. Супруги находились в магазине верхней одежды, где совершили преступления против собственности. Женщина примеряла кожаные куртки, в то время как её муж украл одну из них.

После этого женщина также покинула магазин в куртке, за которую не заплатила. Мужчину удалось быстро разоблачить, и он вернул товар, а вот женщина, несмотря на требование владелицы магазина вернуть куртку, сбежала. Завершить преступление ей помешали случайные прохожие.

На суде обвиняемые частично признали свою вину. В ходе разбирательства было установлено, что каждый из них действовал самостоятельно, без предварительного сговора и общего умысла.

Назначая наказание, суд учёл как серьёзность совершённых деяний, так и обстоятельства, смягчающие вину: искреннее раскаяние, содействие в раскрытии преступлений, просьбу потерпевшей не наказывать обвиняемых и наличие тяжёлого заболевания у мужчины.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован (дело №274/2345/25).

