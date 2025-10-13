Практика судів
На Житомирщині судили подружжя, яке хотіло пограбувати магазин шкіряного одягу

17:26, 13 жовтня 2025
Чоловік та жінка у Бердичеві намагалися пограбувати магазин шкіряного одягу, за що отримали покарання.
На Житомирщині судили подружжя, яке хотіло пограбувати магазин шкіряного одягу
Бердичівський міськрайонний суд ухвалив рішення у справі місцевого подружжя, якому інкримінували спробу грабежу, скоєну під час воєнного стану.

За результатами розгляду справи, суд визнав жінку винною у тяжкому злочині, а дії чоловіка перекваліфікував як замах на крадіжку за тих же обставин (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України). Кожному з них призначено покарання – 5 років обмеження волі.

Інцидент стався в березні цього року у місті Бердичів. Подружжя перебувало у магазині верхнього одягу, де скоїло злочини проти власності. Жінка приміряла шкіряні куртки, а тим часом її чоловік викрав одну з них.

Після цього жінка також залишила магазин у куртці, за яку не заплатила. Чоловіка вдалось швидко викрити, і він повернув товар, а ось жінка, попри вимогу власниці магазину повернути куртку, втекла. Закінчити злочин їй завадили випадкові перехожі.

На суді обвинувачені частково визнали свою вину. У ході розгляду було встановлено, що кожен з них діяв самостійно, без попередньої змови та спільного наміру.

Призначаючи покарання, суд врахував як серйозність вчинених діянь, так і обставини, що пом’якшують вину: щире каяття, сприяння розкриттю злочинів, прохання потерпілої не карати обвинувачених та наявність тяжкого захворювання у чоловіка.

Вирок поки не набув чинності й може бути оскаржений (справа №274/2345/25).

пограбування вирок Житомирська область

