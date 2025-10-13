Практика судов
Ребенок исчез на 10 дней — в Хмельницкой области женщину судили за невыполнение родительских обязанностей

18:38, 13 октября 2025
Из-за бегства ребенка мать предстала перед судом.
Ребенок исчез на 10 дней — в Хмельницкой области женщину судили за невыполнение родительских обязанностей
В Хмельницкой области суд признал мать виновной в уклонении от выполнения обязанностей по воспитанию дочери, которая ушла из дома на 10 дней. Об этом сообщили в Хмельницком апелляционном суде.

Исчезновение ребёнка и начало производства

11 сентября 2025 года в Каменец-Подольском районе пропала несовершеннолетняя девушка. Утром она покинула дом и написала матери, чтобы та её не искала, пообещав вернуться через неделю. Когда же в указанный день ребёнок не пришёл домой, женщина обратилась в полицию.

18 сентября по факту исчезновения несовершеннолетней правоохранители зарегистрировали уголовное производство. Через три дня девушку вернули домой, а на мать составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 184 КУоАП.

Рассмотрение дела в суде и выводы

Дело рассматривал Новоушицкий районный суд Хмельницкой области. Во время судебного заседания женщина своей вины не признала. Она объяснила, что дочь сбежала из дома уже в третий раз и поехала к парню в Киев, поскольку не хочет учиться.

Согласно психолого-педагогической характеристике ученицы, девушка не интересуется учёбой, без уважительных причин пропускает уроки, по характеру спокойная и уравновешенная, не имеет друзей среди одноклассников, неоднократно убегала из дома, объясняя это напряжёнными отношениями с отчимом.

«Наблюдается эмоциональное отчуждение от семейного окружения, отсутствие доверительных отношений с родителями», — говорится в документе.

Суд пришёл к выводу, что доказательства по делу полностью подтверждают вину матери в уклонении от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению воспитания несовершеннолетней дочери, поэтому признал её виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП, и наложил на неё взыскание — штраф в размере 850 гривен.

Судья отметила, что семейное законодательство возлагает обязанность по воспитанию ребёнка именно на родителей. Они должны объяснять ей необходимость получения образования, создавать благоприятные условия в семье, помогать различать правомерное и противоправное поведение, объяснять риски деструктивных действий и общения с незнакомцами.

Кроме того, родители должны принимать меры для улучшения отношений с детьми, при необходимости привлекая специалистов.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

