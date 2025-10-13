Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Дитина зникла на 10 днів — на Хмельниччині жінку судили за невиконання батьківських обов’язків

18:38, 13 жовтня 2025
Через втечу дитини матір постала перед судом.
Дитина зникла на 10 днів — на Хмельниччині жінку судили за невиконання батьківських обов’язків
ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині суд визнав матір винною в ухиленні від виконання обов’язків щодо виховання доньки, яка на 10 днів пішла з дом. Про це розповіли у Хмельницькому апеляційному суді.

Зникнення дитини та початок провадження

11 вересня 2025 року у Кам’янець-Подільському районі зникла неповнолітня дівчина. Вранці вона залишила дім і написала матері, щоб та її не шукала, пообіцявши повернутися через тиждень. Коли ж у зазначений день дитина не прийшла додому, жінка звернулася до поліції.

18 вересня за фактом зникнення неповнолітньої правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження. Через три дні дівчину повернули додому, а на матір склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 184 КУпАП.

Розгляд справи в суді та висновки

Справу розглядав Новоушицький районний суд Хмельницької області. Під час судового засідання жінка свою вину не визнала. Вона пояснила, що донька втекла з дому вже втретє та поїхала до хлопця у Київ, оскільки не хоче вчитися.

За даними психолого-педагогічної характеристики учениці, дівчина не цікавиться навчанням, без поважних причин пропускає уроки, за характером спокійна та врівноважена, не має друзів серед однокласників, неодноразово утікала з дому, пояснюючи це напруженими стосунками з вітчимом.

«Спостерігається емоційне відчуження від сімейного оточення, відсутність довірливих взаємин з батьками», – йдеться у документі.

Суд дійшов висновку, що докази у справі повністю доводять вину матері в ухиленні від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо забезпечення виховання неповнолітньої доньки, тому визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП, та наклав на неї стягнення – 850 гривень штрафу.

Суддя зауважила, що сімейне законодавство покладає обов’язок щодо виховання дитини саме на батьків. Вони повинні роз’яснювати їй необхідність здобуття освіти, створювати сприятливі умови в сім’ї, допомагати розрізняти правомірну й протиправну поведінку, пояснювати ризики деструктивних дій і спілкування з незнайомцями.

Крім того, батьки мають вживати заходів для поліпшення взаємин із дітьми, у разі потреби залучаючи фахівців.

Постанова не набрала законної сили та може бути оскаржена до апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд діти судова практика батьківські права

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть повністю заборонити нікотинові подушечки та саше – законопроект

Михайло Радуцький разом з колегами вніс законопроект про заборону оптової і роздрібної торгівлі та імпорту для реалізації в України нікотинових виробів для орального застосування – зокрема нікотинових подушечок та саше.

Довіра до БЕБ становить близько 5%: директор БЕБ Олександр Цивінський доручив сформувати план зміцнення комунікації з суспільством

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський провів нараду, яка була присвячена низькому рівню довіри до БЕБ.

За особливо тяжкі злочини проти дітей — тільки довічне позбавлення волі: Генпрокурор Руслан Кравченко ініціював зміни до КК перед комітетом

Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до правоохоронного комітету з ініціативою внести зміни до Кримінального кодексу, щоб за вбивство чи насильство стосовно дитини злочинець міг отримати лише довічне позбавлення волі – без альтернативи покарання.

Держава заборгувала співробітникам Служби судової охорони виплати у більш, ніж 4200 справах

На користь співробітників Служби судової охорони винесено більше 4200 судових рішень щодо виплати додаткової винагороди за постановою Кабміну №168.

Китайські ринки продемонстрували стійкість на тлі погроз Трампа, оскільки інвестори очікують на угоду – Bloomberg

Інвестори розглядають відновлення напруженості між США та Китаєм як стратегічну позицію обох сторін, спрямовану на отримання важелів тиску напередодні можливої угоди.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду