Дитина зникла на 10 днів — на Хмельниччині жінку судили за невиконання батьківських обов’язків

11 вересня 2025 року у Кам’янець-Подільському районі зникла неповнолітня дівчина. Вранці вона залишила дім і написала матері, щоб та її не шукала, пообіцявши повернутися через тиждень. Коли ж у зазначений день дитина не прийшла додому, жінка звернулася до поліції.

18 вересня за фактом зникнення неповнолітньої правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження. Через три дні дівчину повернули додому, а на матір склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 184 КУпАП.

Розгляд справи в суді та висновки

Справу розглядав Новоушицький районний суд Хмельницької області. Під час судового засідання жінка свою вину не визнала. Вона пояснила, що донька втекла з дому вже втретє та поїхала до хлопця у Київ, оскільки не хоче вчитися.

За даними психолого-педагогічної характеристики учениці, дівчина не цікавиться навчанням, без поважних причин пропускає уроки, за характером спокійна та врівноважена, не має друзів серед однокласників, неодноразово утікала з дому, пояснюючи це напруженими стосунками з вітчимом.

«Спостерігається емоційне відчуження від сімейного оточення, відсутність довірливих взаємин з батьками», – йдеться у документі.

Суд дійшов висновку, що докази у справі повністю доводять вину матері в ухиленні від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо забезпечення виховання неповнолітньої доньки, тому визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП, та наклав на неї стягнення – 850 гривень штрафу.

Суддя зауважила, що сімейне законодавство покладає обов’язок щодо виховання дитини саме на батьків. Вони повинні роз’яснювати їй необхідність здобуття освіти, створювати сприятливі умови в сім’ї, допомагати розрізняти правомірну й протиправну поведінку, пояснювати ризики деструктивних дій і спілкування з незнайомцями.

Крім того, батьки мають вживати заходів для поліпшення взаємин із дітьми, у разі потреби залучаючи фахівців.

Постанова не набрала законної сили та може бути оскаржена до апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.