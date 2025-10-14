Практика судов
Полицейские вытащили водителя и его автомобиль врезался в служебную машину — что решил суд

20:01, 14 октября 2025
Автомобиль без водителя начал катиться задним ходом и столкнулся со служебным авто полиции.
Полицейские вытащили водителя и его автомобиль врезался в служебную машину — что решил суд
Хмельницкий апелляционный суд отменил постановление местного суда о привлечении водителя легкового автомобиля к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Согласно этому постановлению, 22 июля в 04:36 в городе Хмельницком водитель автомобиля «Mercedes» проигнорировал требование полицейских остановиться, поданное с помощью проблесковых маячков и звукового сигнала, а при парковке не поставил авто на стояночный тормоз, вследствие чего оно покатилось и столкнулось с полицейской машиной. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Хмельницкий горрайонный суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем повреждение автомобилей (статья 124 КУоАП), и в невыполнении требований полицейского об остановке (часть 1 статьи 122-2 КУоАП), назначив штраф в размере 850 гривен.

Защитник обжаловал постановление, просил его отменить и закрыть производство по делу за отсутствием в действиях подзащитного события и состава административных правонарушений.

Проверив материалы дела, апелляционный суд пришел к выводу, что доводы апелляционной жалобы частично обоснованы.

Суд отметил, что согласно видеозаписям с бодикамер полицейских после принудительной остановки правоохранители силой вытащили водителя из-за руля и не дали возможности безопасно припарковаться. В результате автомобиль без водителя начал катиться задним ходом и столкнулся со служебным авто полиции, которое заблокировало проезд в попутном направлении.

«Таким образом, апелляционный суд приходит к убеждению, что в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, ввиду отсутствия умысла», — говорится в постановлении апелляционного суда.

В то же время апелляционный суд согласился с выводами местного суда о наличии в действиях водителя состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 122-2 КУоАП. Видеозаписи подтверждают, что он не выполнял законных требований полицейских об остановке, проехал 12 светофоров на запрещающий сигнал и был остановлен только после длительного преследования и блокировки.

Учитывая характер правонарушения, личность водителя, который неоднократно привлекался к административной ответственности, его дерзкое поведение и отсутствие раскаяния, апелляционный суд изменил вид административного взыскания — со штрафа на лишение права управления транспортными средствами сроком на три месяца.

С постановлением апелляционного суда по делу №686/21472/25 можно будет ознакомиться в ЕГССР.

суд полиция ДТП ПДД судебная практика

