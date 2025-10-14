Поліцейські витягнули водія і його авто врізалося в службову машину — що вирішив суд

Автомобіль без водія почав котитися заднім ходом і зіткнувся зі службовим авто поліції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд скасував постанову місцевого суду про притягнення водія легковика до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

За цією постановою, 22 липня о 04:36 у місті Хмельницькому водій автомобіля «Mercedes» проігнорував вимогу поліцейських зупинитися, подану за допомогою проблискових маячків і звукового сигналу, а під час паркування не поставив авто на стоянкове гальмо, відтак воно покотилося та зіткнулося з поліцейською машиною. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Хмельницький міськрайонний суд визнав водія винним у порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження автомобілів (стаття 124 КУпАП), та у невиконанні вимог поліцейського про зупинку (частина 1 статті 122-2 КУпАП) і наклав штраф у розмірі 850 грн.

Захисник оскаржив постанову, просив її скасувати та закрити провадження у справі за відсутністю в діях підзахисного події і складу адміністративних правопорушень.

Перевіривши матеріали справи, апеляційний суд дійшов висновку, що доводи апеляційної скарги частково обґрунтовані.

Суд зазначив, що згідно з відеозаписами із бодікамер поліцейських після примусової зупинки правоохоронці силоміць витягнули водія з-за керма і не надали можливості безпечно припаркуватися. У результаті автомобіль без водія почав котитися заднім ходом і зіткнувся зі службовим авто поліції, яке заблокувало проїзд у попутному напрямку.

«Отже, апеляційний суд приходить до переконання, що в діях водія відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, через відсутність умислу», – йдеться у постанові апеляційного суду.

Водночас апеляційний суд погодився з висновками місцевого суду щодо наявності у діях водія складу правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 122-2 КУпАП. Відеозаписи підтверджують, що він не виконував законних вимог поліцейських про зупинку, проїхав 12 світлофорів на заборонений сигнал і був зупинений лише після тривалого переслідування та блокування.

З огляду на характер правопорушення, особу водія, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, його зухвалу поведінку та відсутність каяття, апеляційний суд змінив вид адміністративного стягнення – зі штрафу на позбавлення права керування транспортними засобами строком на три місяці.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/21472/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.