В Луцке судили работника ТЦК, который не включил бодикамеру, потому что «отбивался от нападения»

14:40, 14 октября 2025
Военный ТЦК объяснил, что не успел включить бодикамеру, потому что помогал «отбивать нападение на служебный автомобиль».
Луцкий горрайонный суд Волынской области принял решение оштрафовать военнослужащего ТЦК за то, что он не включил бодикамеру во время выполнения служебных обязанностей.

Суть дела

Инцидент произошёл 9 сентября в Луцке. Младший сержант вместе с другими военными проводил мероприятия по оповещению граждан на улице Набережной. Во время проверки документов один из мужчин, которого остановили, попытался убежать. Его задержали и посадили в служебный автомобиль.

Позже ситуация обострилась: группа людей пыталась воспрепятствовать действиям военных, заблокировала транспорт и повредила автомобиль. В частности, было разбито правое боковое стекло, повреждены передний и задний бамперы, а также спущены все шины.

Тогда полиция Волынской области сообщила, что военные имели дело с мужчиной, который не предоставил учётные документы и отказывался выполнять законные требования представителей власти.

Однако во время инцидента младший сержант, хотя и имел при себе видеорегистратор, не включил бодикамеру, чем нарушил служебную инструкцию. В суде он пояснил, что не успел этого сделать, так как был занят помощью коллегам в отражении нападения на служебный транспорт.

Что решил суд

«Исследовав собранные и изученные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что военнослужащий совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 172-15 КУоАП, поскольку суду не представлено неопровержимых доказательств наличия препятствий для использования нагрудной видеокамеры перед осуществлением мероприятий по оповещению», – указано в постановлении суда.

Суд признал военнослужащего виновным в небрежном отношении к военной службе, что является административным правонарушением, и назначил ему штраф в размере 17 000 гривен.

Решение на данный момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке (дело № 161/18791/25).

Напомним, что с 1 сентября все сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеозапись при выполнении своих служебных обязанностей, и на данный момент, по данным оборонного ведомства, примерно 85% сотрудников ТЦК и СП уже обеспечены бодикамерами.

суд Луцк судебная практика ТЦК мобилизация

