У Луцьку судили працівника ТЦК, який не увімкнув бодікамеру, бо «відбивався від нападу»

Військовий ТЦК пояснив, що не встиг увімкнути бодікамеру, бо допомагав «відбивати напад на службовий автомобіль».

Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив рішення оштрафувати військовослужбовця ТЦК через те, що він не включив бодікамеру під час виконання службових обов’язків.

Суть справи

Інцидент стався 9 вересня у Луцьку. Молодший сержант разом із іншими військовими проводив заходи з оповіщення громадян на вулиці Набережній. Під час перевірки документів один із чоловіків, якого зупинили, намагався втекти. Його затримали та посадили до службового автомобіля.

Згодом ситуація загострилася: група людей намагалася перешкодити діям військових, заблокувала транспорт та пошкодила автомобіль. Зокрема, було розбито праве бокове скло, пошкоджено передній і задній бампери, а також спущено всі шини.

Тоді поліція Волинської області повідомила, що військові мали справу з чоловіком, який не надав облікових документів і відмовлявся виконувати законні вимоги представників влади.

Однак під час інциденту молодший сержант, хоча й мав при собі відеореєстратор, не ввімкнув бодікамеру, чим порушив службову інструкцію. У суді він пояснив, що не встиг це зробити, оскільки був зайнятий допомогою колегам у відбитті нападу на службовий транспорт.

Що вирішив суд

«Дослідивши зібрані та досліджені в судовому засіданні докази, суд приходить до висновку, що військовий вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-15 КУпАП, оскільки суду не представлено беззаперечних доказів стосовно перешкод для використання нагрудної відеокамери перед здійсненням заходів для оповіщення», – вказано у постанові суду.

Суд визнав військовослужбовця винним у недбалому ставленні до військової служби, що є адміністративним правопорушенням, та призначив йому штраф у розмірі 17 000 гривень.

Рішення наразі не набуло чинності й може бути оскаржене в апеляційному порядку (справа № 161/18791/25).

Нагадаємо, що з 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час виконання своїх службових обов’язків і наразі, за даними оборонного відомства, приблизно 85% працівників ТЦК та СП уже забезпечені бодікамерами.

