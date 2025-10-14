Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Луцьку судили працівника ТЦК, який не увімкнув бодікамеру, бо «відбивався від нападу»

14:40, 14 жовтня 2025
Військовий ТЦК пояснив, що не встиг увімкнути бодікамеру, бо допомагав «відбивати напад на службовий автомобіль».
У Луцьку судили працівника ТЦК, який не увімкнув бодікамеру, бо «відбивався від нападу»
ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив рішення оштрафувати військовослужбовця ТЦК через те, що він не включив бодікамеру під час виконання службових обов’язків.

Суть справи

Інцидент стався 9 вересня у Луцьку. Молодший сержант разом із іншими військовими проводив заходи з оповіщення громадян на вулиці Набережній. Під час перевірки документів один із чоловіків, якого зупинили, намагався втекти. Його затримали та посадили до службового автомобіля.

Згодом ситуація загострилася: група людей намагалася перешкодити діям військових, заблокувала транспорт та пошкодила автомобіль. Зокрема, було розбито праве бокове скло, пошкоджено передній і задній бампери, а також спущено всі шини.

Тоді поліція Волинської області повідомила, що військові мали справу з чоловіком, який не надав облікових документів і відмовлявся виконувати законні вимоги представників влади.

Однак під час інциденту молодший сержант, хоча й мав при собі відеореєстратор, не ввімкнув бодікамеру, чим порушив службову інструкцію. У суді він пояснив, що не встиг це зробити, оскільки був зайнятий допомогою колегам у відбитті нападу на службовий транспорт.

Що вирішив суд

«Дослідивши зібрані та досліджені в судовому засіданні докази, суд приходить до висновку, що військовий вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-15 КУпАП, оскільки суду не представлено беззаперечних доказів стосовно перешкод для використання нагрудної відеокамери перед здійсненням заходів для оповіщення», – вказано у постанові суду.

Суд визнав військовослужбовця винним у недбалому ставленні до військової служби, що є адміністративним правопорушенням, та призначив йому штраф у розмірі 17 000 гривень.

Рішення наразі не набуло чинності й може бути оскаржене в апеляційному порядку (справа № 161/18791/25).

Нагадаємо, що з 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час виконання своїх службових обов’язків і наразі, за даними оборонного відомства, приблизно 85% працівників ТЦК та СП уже забезпечені бодікамерами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Луцьк судова практика ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.

НБУ оновив правила резервування: нові стимули для банків та контроль за «замороженими» коштами

Банки зобов’язані будуть зберігати кошти, заблоковані через санкції, на коррахунку в НБУ понад обов’язкові резерви, до моменту скасування санкцій або перерахування таких сум до бюджету.

Мінцифри повідомило про викриття СБУ і ОГП групи злочинців, які логінились у Дію через систему авторизації BankID

Викрито злочинців, які входили до мобільних застосунків українських банків і логінились у Дію через BankID – Мінцифри.

Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

У Києві 70 тисяч чоловіків перебувають в розшуку ТЦК, у Вінницькій області – 120 тисяч – Галина Янченко

Загалом в Україні 1,5 млн чоловіків не оновили військово-облікові дані і перебувають в розшуку – народний депутат Галина Янченко пояснила, навіщо Верховна Рада прийняла закон про бронювання «ухилянтів».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду