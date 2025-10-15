В Житомирской области судили молодого человека, который во время ссоры ножом убил знакомую

За убийство знакомой суд присудил ему 10 лет лишения свободы.

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве женщины. По решению суда, молодой человек получил 10 лет лишения свободы.

Как установило следствие, трагедия произошла в июле этого года. Находясь в квартире знакомой, обвиняемый во время конфликта нанес женщине один удар ножом в грудную клетку. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте.

В суде он признал вину, выразил искреннее раскаяние и дал подробные показания. Его вину подтвердили и другие доказательства, исследованные при рассмотрении дела.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск родственников погибшей: обвиняемый должен выплатить 500 тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда.

До момента вступления приговора в силу обвиняемый будет оставаться под стражей.

Апелляцию можно подать в течение 30 дней (дело 274/5723/25).

