На Житомирщині судили молодика, який під час сварки ножем вбив знайому

За убивство знайомої суд присудив йому10 років позбавлення волі.

Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок 20-річному місцевому жителю, визнавши його винним у вбивстві жінки. За рішенням суду, молодик отримав 10 років позбавлення волі.

Як встановило слідство, трагедія сталася у липні цього року. Перебуваючи у квартирі знайомої, обвинувачений під час конфлікту завдав жінці одного удару ножем у грудну клітку. Від отриманої травми потерпіла померла на місці.

У суді він визнав провину, висловив щире каяття та надав докладні свідчення. Його вину підтвердили й інші докази, досліджені під час розгляду справи.

Крім цього, суд задовольнив цивільний позов родичів загиблої: обвинувачений має сплатити 500 тисяч гривень як компенсацію моральної шкоди.

До моменту набрання вироком чинності, обвинувачений залишатиметься під вартою.

Апеляцію можна подати протягом 30 днів (справа 274/5723/25).

