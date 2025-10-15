Практика судов
Волонтер отсудил у государства 100 тысяч гривен за моральный ущерб, причиненный Черкасской таможней

11:56, 15 октября 2025
Суд взыскал 100 тысяч гривен морального ущерба в пользу волонтера за незаконное составление таможней 38 протоколов о нарушении таможенных правил.
Гражданин обратился в суд с иском о взыскании с государства Украина возмещения морального вреда в размере 1 млн грн. в результате противоправных действий представителей Черкасской таможни.

Суть дела

При рассмотрении дела суд установил, что истец систематически с 2022 года помогает Силам обороны Украины в борьбе с врагом, занимался и занимается активной общественной и волонтерской деятельностью в Монастырищенском районе Черкасской области и за его пределами, что подтверждается многочисленными благодарностями, грамотами и наградами.

В период с 31 июля 2023 года по 04 октября 2023 года, в то время, когда истец был свидетелем по уголовному делу по обвинению двух сотрудников Черкасской таможни по факту получения неправомерной выгоды за непроведение проверки и неналожение на гражданина штрафных санкций за перемещение им на таможенную территорию Украины транспортных средств из Швеции, Черкасской таможней в отношении него было составлено 38 протоколов о нарушении таможенных правил.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что нарушение прав человека со стороны субъектов властных полномочий прямо противоречит их основным конституционным обязанностям (статьи 3, 19 Конституции Украины) и всегда вызывает у человека негативные эмоции.

Противоправное составление Черкасской таможней значительного количества протоколов (38) в отношении гражданина в то время, когда он был свидетелем по уголовному делу в отношении сотрудников таможни, по мнению суда, привело к негативным эмоциям гражданина и достигло уровня страданий и унижения, что причинило моральный вред истцу.

С учетом принципов разумности и справедливости, характера правонарушения, количества противоправно составленных протоколов, глубины душевных страданий истца и их продолжительности, суд пришел к выводу о взыскании в его пользу с государства Украина  возмещения морального вреда в размере 100 000 грн. за противоправные действия уполномоченных лиц Черкасской таможни по незаконному привлечению истца к административной ответственности.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

С полным текстом решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений под № 712/6259/25.

