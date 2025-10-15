Практика судів
Волонтер відсудив у держави 100 тисяч гривень за моральну шкоду, завдану Черкаською митницею

11:56, 15 жовтня 2025
Суд стягнув 100 тисяч гривень моральної шкоди на користь волонтера за незаконне складання митницею 38 протоколів про порушення митних правил.
Волонтер відсудив у держави 100 тисяч гривень за моральну шкоду, завдану Черкаською митницею
Громадянин звернувся до суду з позовом про стягнення із держави Україна відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 млн грн. внаслідок протиправних дій представників Черкаської митниці.

Суть справи

Під час розгляду справи суд установив, що позивач систематично з 2022 року допомагає Силам оборони України у боротьбі з ворогом, займався і займається активною громадською та волонтерською діяльністю у Монастирищенському районі Черкаської області та за його межами, що підтверджується численними подяками, грамотами та відзнаками.

У період із 31 липня 2023 року по 04 жовтня 2023 року в той час, коли позивач був свідком у кримінальній справі за обвинуваченням двох співробітників Черкаської митниці за фактом отримання неправомірної вигоди за непроведення перевірки та ненакладення на громадянина штрафних санкцій щодо переміщення ним на митну території України транспортних засобів із Швеції, Черкаською митницею щодо нього було складено 38 протоколів про порушення митних правил.

Що вирішив суд

Суд дійшов висновку, що порушення прав людини з боку суб’єктів владних повноважень прямо суперечить їх головним конституційним обов’язкам (статті 3, 19 Конституції України) і завжди викликає у людини негативні емоції.

Протиправне складання Черкаською митницею значної кількості протоколів (38) щодо громадянина і в той час, коли він був свідком у кримінальній справі щодо співробітників митниці, на думку суду, призвело до негативних емоцій громадянина та досягло рівня страждань і приниження, що заподіяло моральну шкоду позивачу.

Із урахуванням засад розумності та справедливості, характеру правопорушення, кількості протиправно складених протоколів, глибини душевних страждань позивача та їх тривалості, суд дійшов висновку про стягнення на його користь із Держави Україна  відшкодування моральної шкоди в розмірі 100 000 грн. за протиправні дії уповноважених осіб Черкаської митниці щодо незаконного притягнення позивача до адміністративної відповідальності.

На даний час рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Із повним текстом рішення можна ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 712/6259/25.

