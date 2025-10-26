КГС ВС разъяснил, когда допускается обнародование имени подозреваемого или обвиняемого в совершении уголовного правонарушения

Бывший руководитель нефтегазодобывающей компании обратился в суд с иском к изданию, обосновав его тем, что на веб-сайте было опубликовано материал, в котором сообщалось об изменении меры пресечения в отношении него и уведомлении о подозрении в финансовых махинациях, связанных с деятельностью предприятия, руководителем которого он был.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Использование (обнародование) имени лица, которое подозревается или обвиняется в совершении уголовного правонарушения, допускается исключительно после вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него, независимо от публичного статуса лица или общественного интереса к информации. Защита нарушенного права на имя осуществляется путем удаления персональных данных из публикации, а не удаления публикации полностью, что обеспечивает баланс между правом лица и свободой СМИ информировать общество.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 10 сентября 2025 года № 757/19417/23 (производство № 61-9428св24).

В рассматриваемом деле бывший руководитель крупной нефтегазодобывающей компании обратился в суд с иском к интернет-изданию, обосновав его тем, что на веб-сайте ответчика был опубликован материал, в котором сообщалось об изменении меры пресечения в отношении него и уведомлении о подозрении в финансовых махинациях, связанных с деятельностью предприятия, руководителем которого он был.

Ссылаясь на то, что при отсутствии обвинительного приговора, вступившего в законную силу в отношении него, общество в оспариваемой статье нарушило его неимущественное право на использование имени, истец просил суд признать действия общества нарушающими его неимущественное право на использование имени и обязать ответчика удалить указанную публикацию.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, удовлетворил иск.

В кассационной жалобе ответчик, в частности, обращал внимание на наличие у истца статуса публичного лица и на общественную значимость информации, а также на то, что эти обстоятельства не были учтены судами.

КГС ВС при рассмотрении дела сделал ряд правовых выводов.

В решении Европейского суда по правам человека от 22 апреля 2010 года по делу «Фатуллаев против Азербайджана» подчеркнуто, что п. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не запрещает властям информировать общество о проводимых уголовных расследованиях, однако требует делать это с максимальной осторожностью и осмотрительностью, необходимыми для соблюдения принципа презумпции невиновности.

Кроме того, с учетом ст. 32 Конституции Украины необходимо различать дела о защите достоинства, чести или деловой репутации путем опровержения недостоверной информации (права на ответ) и дела о защите других личных неимущественных прав, в частности перечисленных в ст. 270 Гражданского кодекса Украины, которые нарушены в связи с распространением о лице информации, неприкосновенность которой специально охраняется Конституцией и законами Украины и распространение которой может причинить моральный вред даже в случае, если такая информация соответствует действительности и не порочит достоинство, честь или деловую репутацию.

Ответчик нарушил неимущественное право истца на использование его имени в понимании ч. 4 ст. 296 Гражданского кодекса Украины. В частности, нарушение заключалось в том, что на официальном сайте ответчика была размещена информация об истце с указанием его имени и фамилии как лица, задержанного и подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, при отсутствии обвинительного приговора в отношении истца, вступившего в законную силу.

Проверяя доводы кассационной жалобы о том, что информация об истце представляет общественный интерес и может распространяться в интересах информирования общества, КГС ВС исходил из того, что независимо от наличия общественного интереса и того, является ли истец публичным лицом, указание его имени в публикации до вступления в законную силу обвинительного приговора суда является нарушением ч. 4 ст. 296 Гражданского кодекса Украины.

Доводы кассационной жалобы о том, что оспариваемая публикация не содержит отчества истца, его изображений / фотографий, которые могли бы однозначно связать информацию с истцом, были отклонены КГС ВС, поскольку установлено, что ответчик использовал собственное имя и фамилию истца, что позволяет идентифицировать личность.

В то же время КГС ВС отметил, что суды не обратили внимания на то, что часть содержания публикации содержит ссылки на имена других физических лиц, которые с иском в суд не обращались, при этом истец имеет право требовать от ответчика прекратить действия по использованию его имени, нарушившие его личное неимущественное право, путем удаления из публикации персональных данных.

Учитывая изложенное, КГС ВС изменил судебные решения в части удовлетворения исковых требований об обязании ответчика удалить всю публикацию, обязав ответчика удалить в оспариваемой публикации ссылки на имя истца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.