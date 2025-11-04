Водитель электросамоката отказалась от осмотра на состояние опьянения: в суде объяснили, почему это админправонарушение

Жалобу о незаконной остановке электросамоката апелляционный суд отклонил.

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений постановление местного суда, которым водительница электросамоката признана виновной в отказе пройти осмотр на состояние опьянения. Апелляционную жалобу женщины суд отклонил. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела и позиция защиты

Согласно материалам дела, около часа ночи 21 августа 2025 года в городе Хмельницком полицейские остановили местную жительницу, которая управляла двухколёсным электросамокатом Ninebot Max мощностью до 3 кВт. Правоохранители заметили у неё признаки алкогольного опьянения — запах алкоголя, нарушение речи и дрожь пальцев рук — и предложили пройти освидетельствование на трезвость. Женщина отказалась.

Хмельницкий горрайонный суд признал её виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 130 КУоАП, оштрафовал на 17 000 грн и лишил права управления транспортными средствами на один год.

В апелляционной жалобе она просила отменить постановление и закрыть производство, считая, что не является субъектом данного административного правонарушения. По её убеждению, требование пункта

Правил дорожного движения Украины относительно медосмотра на состояние опьянения распространяется только на водителей механических транспортных средств, к которым указанный в протоколе электросамокат не относится.

Также апеллянтка утверждала, что полицейские остановили её незаконно, а суд необоснованно лишил её права управления транспортными средствами, поскольку для управления электросамокатом не нужно иметь водительское удостоверение, и потому лицо, которое им управляет, не приобретает статус водителя.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд признал эти доводы необоснованными и подтвердил законность постановления суда первой инстанции.

На видеозаписи с бодикамер зафиксировано, что правоохранители сообщили причину остановки электросамоката — управление им во время действия комендантского часа. При этом апелляционный суд отметил, что наличие или отсутствие законных оснований для остановки транспортного средства не входит в состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.130 КУоАП, а потому не подлежит доказыванию и не является основанием для отмены постановления суда.

Кроме того, апелляционный суд указал, что в соответствии с Законом Украины № 2956-IX от 24 февраля 2023 года (с изменениями) лёгкие электрические транспортные средства, в том числе электросамокаты, являются транспортными средствами. Следовательно, с момента вступления в силу этого закона управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения влечёт административную ответственность, установленную статьёй 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд также отметил, что диспозиция этой статьи предусматривает ответственность за управление любым «транспортным средством», а не только «механическим транспортным средством». При этом законодательство не ставит признание устройства транспортным средством в зависимость от наличия номерного знака или водительского удостоверения у лица, которое им управляет.

В то же время, согласно пункту (v) статьи 1 Венской конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года (ратифицированной Украиной 25 апреля 1974 года, с поправками от 28 сентября 2004 года), «термин "водитель" означает любое лицо, которое управляет транспортным средством, автомобилем и т.п. (включая и велосипеды)…»

Согласно статье 54 Закона Украины «О дорожном движении», если международным соглашением Украины установлены иные правила, чем содержащиеся в национальном законодательстве, применяются нормы международного соглашения.

«Таким образом, лицо, которое управляет электрическим колёсным транспортным средством, в том числе электросамокатом, является водителем транспортного средства, а не “другим лицом”», — констатировал апелляционный суд.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/24547/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

